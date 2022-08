Nas in 8 case di riposo del Molise, riscontrate 5 violazioni

CAMPOBASSO – In concomitanza con il periodo di Ferragosto, i Carabinieri del Nas d’intesa con il Ministero della Salute, hanno rafforzato in tutta Italia i controlli presso le strutture socio-sanitarie e ricettive per anziani e disabili. In Molise 8 le case di riposo controllate.

In una di questa è stata riscontrata una violazione penale per la mancata comunicazione degli alloggiati alla Questura. 4 invece le violazioni amministrative rilevate per carenze strutturali e organizzative. Una persona è stata segnalata all’autorità giudiziaria e altre 4 alle autorità sanitarie e amministrative.