Nas nelle mense scolastiche, a 8 ditte revisionato il manuale dell’autocontrollo Hccp

CAMPOBASSO – Trentanove mense scolastiche ispezionate, 10 segnalazioni all’autorità sanitaria per non conformità strutturali, revisione dell’haccp per 8 ditte appaltatrici e 3 violazioni inerenti la normativa di sicurezza. Sono i risultati dei controlli condotti dai Carabinieri del Nas di Campobasso in Molise nell’ambito di servizi nazionali.

I militari dell’Arma, a sorpresa, si sono recati nelle strutture dove vengono preparati i pasti e nelle ditte appaltatrici del servizio riscontrando le 3 violazioni inerenti la normativa sulla sicurezza sicurezza dei luoghi di lavoro mentre per è stato rivisto perché inadeguato il manuale di autocontrollo Haccp per 8 aziende.