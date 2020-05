Nasce il connubio tra il CSV Molise e il CSV Napoli

I due Centri di servizio hanno stabilito una partnership per diverse attività: si parte dalla comunicazione

REGIONE – L’emergenza apre nuove opportunità. Sono le chance che trova chi, scavando nelle difficoltà, cerca di non abbandonarsi alla paura e porta avanti la sua missione di solidarietà. Possibilità che hanno trovato in maniera naturale e spontanea i Centri di servizio per il volontariato del Molise e dell’area metropolitana di Napoli.

Le loro strade si sono incrociate proprio adesso, durante un periodo delicato e difficile per l’Italia che ha segnato, tra l’altro, una fase epocale per tutto il mondo.

Il superlavoro che i due CSV stanno svolgendo a sostegno delle associazioni e in favore di progetti che diano sollievo alle persone sole, alle prese con problemi economici e impegnate nella lotta al Coronavirus, ha portato allo studio di iniziative innovative, volte ad ampliare il raggio d’azione di entrambi gli organismi e ad aprire un confronto costruttivo, basato su storie comuni e su un’interazione utile soprattutto agli enti del Terzo Settore.

Il CSV Napoli e il CSV Molise hanno siglato un’intesa, attraverso una serie di incontri rigorosamente svolti in videoconferenza, finalizzata allo scambio di esperienze e ad avviare un percorso che costruisca ulteriori sbocchi per rendere sempre più ‘professionali’ e presenti nel tessuto sociale gli enti del non profit.

Sul tavolo ci sono già tante idee e si sta lavorando per concretizzare questa partnership sul fronte della formazione, una delle priorità dei Centri di servizio, su quello delle progettualità da concretizzare e su altri ambiti in cui operare congiuntamente.

Si parte dalla comunicazione. Ed è questo un comparto cui entrambi i CSV danno un grande rilievo, ritenendo fondamentale, maggiormente durante questa crisi sanitaria ed economica, la diffusione all’esterno non solo delle proprie iniziative, ma anche e soprattutto dell’impegno profuso dalle associazioni di volontariato.

E allora ecco che l’intreccio tra CSV Molise e CSV Napoli parte dal periodico ‘Comunicare il sociale’.

La rivista creata dal Centro di servizio partenopeo ben dieci anni fa rappresenta un punto di forza dello stesso CSV e un riferimento per il Terzo Settore. Il CSV Molise avrà a disposizione una pagina al mese per raccontare storie di solidarietà e illustrare buone pratiche di volontariato, ma potrà diffondere i propri contenuti anche sul web. ‘Comunicare il sociale’, infatti, è un mensile cartaceo ma anche una testata giornalistica online e nel tempo ha ‘sdoganato’ l’idea che l’opera svolta dai protagonisti del Terzo Settore sia indirizzata solo ad una nicchia di persone. I contenuti, trattati in maniera oggettiva e a tratti critica, vertono su approfondimenti, inchieste e testimonianze. Il tutto compone quel ‘giornale dei volontari’ che viene distribuito, nella sua versione cartacea, in oltre 3mila copie in tutta la Campania e che è diretto da Nicola Caprio, presidente del CSV Napoli.

«Con questa operazione diamo inizio a un progetto destinato a crescere nel tempo che ha come obiettivo quello di accendere i riflettori sul volontariato del Sud Italia – ha affermato il presidente Caprio – capace, in questo periodo di emergenza sanitaria, di far emergere inventiva, spirito di organizzazione, generosità e passione. Racconteremo storie ed esperienze di persone che, come ha avuto modo di dire il nostro presidente Mattarella, sono fonte irrinunciabile di umanità».

Anche Gian Franco Massaro, presidente del CSV Molise, si è detto entusiasta di questo accordo che rappresenterà un’occasione di grande crescita per il Centro di servizio in regione.

«Sarà una collaborazione proficua – le sue parole -. Noi vogliamo crescere sempre più e confrontarci con un CSV importante, che opera in un’area così vasta e che ha una grande esperienza, ce lo consentirà sicuramente».

Il CSV Molise offrirà altrettanto spazio sul proprio sito web ad informazioni e racconti provenienti dai ‘cugini’ del CSV Napoli, sempre nell’ottica di un interscambio proficuo, che aprirà ulteriori orizzonti.