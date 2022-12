Natale in Città, gli eventi a Campobasso dal 7 all’11 dicembre

CAMPOBASSO – Nell’ultimo fine settimana ormai trascorso, con l’accensione delle luminarie lungo le strade cittadine e con una serie di iniziative che hanno riscosso la partecipazione e l’interesse della gente, è partito il calendario degli appuntamenti di “Natale in Città” che il Comune di Campobasso ha voluto proporre a tutti i campobassani e ai turisti che giungeranno nel Capoluogo di regione del Molise dal 1 dicembre 2022 fino al 7 gennaio 2023.

Mercoledì 7 dicembre, in mattinata, alle 10.30, presso la Sala della Giunta di Palazzo San Giorgio, si terrà la conferenza stampa per presentare altre due iniziative legate al “Natale in Città” e promosse dagli Assessorati alle Attività Produttive e alle Politiche Sociali del Comune di Campobasso, ovvero “Il giocattolo sospeso” e la campagna di sensibilizzazione “Io compro in città”. Alla conferenza stampa a Palazzo San Giorgio, parteciperanno il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, la presidente della Commissione Attività Produttive, Margherita Gravina, e la presidente della Commissione Politiche Sociali, Rosanna Coccagno.

Nel tardo pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 18.00, ci sarà poi, in Piazza Vittorio Emanuele II, l’accensione dell’albero di Natale con zampognari e animazione per bambini a cura di ASSeL, mentre la sera il cartellone di “Natale in Città”, propone al Teatro Savoia, con inizio fissato alle ore 21.00, il concerto “La Grande Musica Sinfonica”, a cura dell’Orchestra Sinfonica del Molise.

Per la festività dell’8 dicembre, lungo Corso Vittorio Emanuele II ci saranno, come è già accaduto nello scorso fine settimana, i Mercatini di Natale con i seguenti orari: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 22.00. I Mercatini saranno aperti, con i medesimi orari, anche venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 dicembre.

Sempre giovedì 8 dicembre, in Corso Vittorio Emanuele II, dalle ore 17.00 alle 20.00, è previsto il laboratorio per bambini con elfi, baby dance e trucca bimbi “Allestiamo l’albero di Natale”, a cura della Ludoteca Magicabula.

Giovedì 8 dicembre, così come anche sabato 10 dicembre e domenica 11 dicembre, presso la Casa della Scuola in Via Roma, torna l’appuntamento con “Gli Hobbisti raccontano il Natale – Mostra mercato degli hobbisti molisani”, a cura dell’Associazione Moliseradici.