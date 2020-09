Niente Festa dell’8 Settembre, Capracotta ricorda quella di tre anni fa

CAPRACOTTA – Quest’anno, a causa delle normative anti Covid, la Festa dell’8 Settembre a Capracotta non si terrà. Essendo prevista ogni tre anni, ed essendosi svolta l’ultima volta nel 2017, si sarebbe dovuta ripetere nel 2020. Ma il coronavirus ha bloccato tutto, come d’altronde già avvenuto un mese fa per un altro appuntamento tipico di Capracotta: la Pezzata.

E così oggi pomeriggio su Telemolise verranno trasmesse le immagini della Festa di 3 anni fa: appuntamento alle 15.25 (2 puntate), alle 18 (4 puntate) e alle 20.30 circa (4 puntate).

Ricordiamo che il grande protagonista musicale della festa dell’8 settembre 2017 fu Ermal Meta (foto), che si esibì per la precisione il giorno 9. Telemolise è visibile sul digitale terrestre, canale 11 per il Molise, canale 880 per il Lazio e canale 96 per l’Abruzzo.