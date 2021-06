Il 1° luglio primo appuntamento con l’evento che accosta la buona musica con l’enogastronomia e la passione per il mare

TERMOLI – Giovedì 1 Luglio la “prima” di Note di sale. Una programmazione che accosta la buona musica con l’enogastronomia e la passione per il mare. Per la prima volta in Molise si potrà ascoltare della grande Musica mentre si degusta una cena squisita, su una barca…al tramonto.

Il M° Simone Sala, Direttore Artistico della manifestazione organizzata in collaborazione con la Termoli Yachting 4.0, ha preparato una serie di eventi musicali che prevederanno spettacoli musicali a tema legati ad una proposta dinner, curata dal grande chef molisano Antonio Trotta, già noto al grande pubblico per essere stato Chef del Team Honda del Motomondiale.

Una serie di appuntamenti speciali, unici nel loro genere, riservati ad un pubblico che per definizione non potrà che essere molto ristretto, sia a causa delle restrizioni covid che per gli spazi che le barche possono mettere a disposizione della clientela.

Info e prenotazioni al 344.3471516