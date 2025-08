Notte delle Stelle a Petacciato: cielo, foto e sapori

Il 31 luglio a Petacciato Marina, osservazioni stellari, astrofotografia e degustazioni hanno incantato il pubblico in una notte magica sotto le galassie

PETACCIATO MARINA – Un discreto e caloroso pubblico (almeno 40 persone) si è unito a noi per celebrare la Notte delle Stelle svoltasi il 31 luglio. Ambiente Basso Molise e il Circolo Fotoamatori “Buona Luce” di Termoli hanno realizzato l’evento presso il Centro di Educazione Ambientale di Petacciato marina.

Il cielo, terso e solcato ogni tanto da pochi rapidi cirri, ha garantito osservazioni perfette durante tutto lo svolgimento dell’evento iniziato alle 22 e terminato verso mezzanotte.

Il pubblico, che comprendeva anche alcuni bambini, ha potuto ammirare per tutto il tempo e fare un viaggio tra galassie, costellazioni, pianeti ed osservare di tanto in tanto qualche stella cadente.

I visitatori, interessatissimi, si sono affollati attorno a Don Alessio Rucci il quale ha spiegato con grande professionalità e maestria: “guardare il cielo stellato è sempre un’esperienza meravigliosa. Per poterci orientare nel cielo è necessario saper prender alcune costellazioni di riferimento per poi imparare a riconoscere tutte le altre, da quelle più conosciute e visibili a quelle meno conosciute e meno luminose. Nel cielo estivo abbiamo la possibilità di ammirare e fotografare la Via Lattea e altre galassie, stelle e stelle doppie con colori da lasciarci a bocca aperta. Ogni tanto, la notte, alziamo lo sguardo e lasciamoci incantare da questo cielo sopra di noi”.

Poi guidati da Nicola Cappella, con la sua reflex in un racconto pieno di segreti, esperienze e sensazioni si è passati alla fotografia del cielo stellato. Il pubblico, appassionato e partecipativo ha interagito con lui in tutte le fasi dello spettacolo astronomico.

Nella magica atmosfera del buio di una notte d’estate in riva al mare, tutti hanno potuto esplorare le stelle e fotografarle.

Infine, accompagnati da Sandro Staniscia, in una sinfonia di gusto i visitatori hanno potuto gradire i sapori e centellinare i profumi della ns. terra con una unione ideale con lo spettacolo del cielo stellato.

Ambiente Basso Molise desidera ringraziare tutti i visitatori per essere intervenuti, il Circolo Fotoamatori “Buona Luce”, Maria Lucia Pollice e Antonio Cappella per aver contribuito a concretizzare la manifestazione, Maria Rossi per la perfetta organizzazione, il comune di Petacciato ed il Sindaco Di Pardo per aver concesso gli spazi.