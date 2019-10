REGIONE – Nell’ambito di un progetto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) con il supporto e contributo del Dipartimento di Protezione Civile sono stati consegnati ventiquattro nuovi mezzi fuoristrada ai Servizi regionali del Corpo, per il potenziamento delle strutture territoriali del CNSAS.

Anche in Molise è da oggi in servizio un nuovo Amarok, il pickup del marchio Volkswagen pensato per operare nelle zone inaccessibili e impervie del territorio regionale.

Questo nuovo fuoristrada in dotazione al CNSAS Molise implementa il parco veicoli del Servizio regionale e consente una presenza più capillare sul territorio e tempi di intervento più rapidi in tutti gli scenari tipici di azione del CNSAS, spesso impervi e difficilmente raggiungibili in particolar modo dell’ambiente montano, per il trasporto dei tecnici e del materiale di soccorso come attrezzature, barelle, corde, presidi sanitari e tecnologici, in tutti gli eventi aventi carattere di urgenza soprattutto per interventi tecnico sanitari di emergenza a supporto delle postazioni territoriali del 118.