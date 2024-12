Oltre 1000 fiaccole per la ‘Ndocciata 2024 di Agnone

AGNONE – Tutto pronto ad Agnone per l’edizione 2024 della grande ‘Ndocciata, prevista questa sera a partire dalle ore 18 lungo il corso cittadino. Da via Marconi, al rintocco delle campane, inizierà la sfilata dei gruppi delle contrade partecipanti: Sant’Onofrio, Capammonde e Capaballe, Guastra, Colle Sente e San Quirico. Prima la rappresentazione di piccole scene di vita rurale in costume tradizionale, poi l’arrivo dei portatori con le loro incandescenti ‘ndocce. Quest’anno saranno oltre mille le fiaccole accese che saranno portate a spalla in composizioni a ventaglio dagli ‘ndocciatori.

Le enormi torce, realizzate in legno d’abete, daranno vita con le loro danze a un fiume di fuoco unico ed emozionante. Il corteo arriverà fino al mercato coperto di viale De Gasperi dove sarà acceso il grande falò della fratellanza.

La ‘Ndocciata sarà resa ancora più emozionante grazie allo spettacolo di luci che verrà proiettato sui palazzi di piazza Giovanni Paolo II, creando immagini di stormi infuocati.

Da non perdere anche i due appuntamenti della giornata al teatro Italo Argentino. Alle ore 15:30 l’esibizione della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania, alle ore 21:30 il concerto “I Suoni del Molise in cammino verso il Giubileo” a cura dell’Orchestra Sinfonica del Molise con le campane della Fonderia Marinelli.