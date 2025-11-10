Open Day ANVVFV a Termoli: volontariato e protezione civile in piazza

Domenica 16 novembre a Termoli l’Open Day dei Vigili del Fuoco Volontari del Molise. Dimostrazioni, mezzi antincendio e info per diventare volontari

TERMOLI – Domenica 16 novembre 2025, dalle ore 17:30 alle 20:00, Piazza Vittorio Veneto (nota anche come Piazza Monumento) a Termoli ospiterà l’Open Day dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari del Molise, Sezione Provinciale di Protezione Civile dell’ANVVFV. L’iniziativa è pensata per avvicinare i cittadini al mondo del volontariato e della protezione civile, offrendo un’occasione concreta per conoscere da vicino le attività svolte dai volontari sul territorio.

Durante il pomeriggio, i volontari saranno a disposizione per fornire informazioni, raccontare la loro esperienza e illustrare le modalità di iscrizione all’associazione. I presenti potranno assistere a dimostrazioni pratiche, esplorare i mezzi associativi, tra cui quelli antincendio, e scoprire le tecnologie utilizzate negli interventi di emergenza, sia locali che nazionali, come terremoti e alluvioni.

L’evento sarà anche un momento di festa e riconoscimento per tutte le donne e gli uomini che ogni giorno dedicano tempo ed energie per aiutare gli altri con umanità e competenza. «Ogni volontario porta con sé motivazioni diverse, ma tutti sono uniti da un obiettivo comune: essere vicini a chi ha bisogno», sottolineano gli organizzatori.