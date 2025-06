Operatori di turismo integrato a Campobasso per un questionario

CAMPOBASSO – Nella città di Campobasso dal 19 al 22 Giugno 2025, gli Studenti del corso professionale O.M.C.T.I. (Operatori di Marketing Culturale e di Turismo Integrato), suggerito dal Cantiere Civico, accolto dall’amministrazione del Comune di Campobasso e in svolgimento presso la Bibliomediateca comunale, sottoporranno un Questionario di Rilevamento Dati, a titolo di ricerca, per analizzare e valutare il livello di conoscenza attuale delle maggiori attrattive del Molise, la sua storia e le sue tradizioni.

Gli O.M.C.T.I. si occupano di promozione del Turismo attraverso strategie di progettazione integrata per lo sviluppo del territorio molisano e si propongono l’obiettivo di raccogliere ed elaborare tali informazioni turistiche e di condividere impressioni ed esperienze dirette vissute o da vivere per migliorare la conoscenza e la fruizione del patrimonio immateriale e identitario.

I corsisti saranno presenti presso la sede del Cantiere Civico, sita in Piazza G. Pepe a Campobasso nei seguenti giorni e orari:

-Giovedì 19/06 17:00 – 19:00 -Venerdì 20/06 17:00 – 19:00 -Sabato 21/06 10:00 – 12:00 17:00 – 19:00 -Domenica “Corpus Domini” 22/06 10:30 – 12:30 17:00 – 19:00

I Discenti del Corso O.M.C.T.I. (Operatori di Marketing Culturale e di Turismo Integrato) sono: Agostino D’Agostino – Social Media Manager per aziende turistiche, Loredana D’Amico – Esperta in Turismo Olistico, Yaumara Especk Fuentes – Animatrice Turistica, Matteo Fasciano – Operatore per la Promozione dei Beni Culturali, Marta Ines Garcia – Accompagnatrice per il Turismo Sociale, Alessandra Iacobucci – Addetta alla Promozione di Eventi Culturali e Turistici, Stefania Laurenti – Promotrice e Programmatrice per il Turismo Accessibile e Inclusivo, Roberto Prospero – Promotore e Programmatore di Turismi per Enti Locali, Viola Puccioni – Animatrice Culturale per Eventi Turistici e visite in lingua, Marco Reale – Programmatore per Eventi e Turismo Sostenibile, Signoriello Simona – Consulente per la Promozione Turistica e Valorizzazione del Patrimonio Immateriale.