Oratino, Natale 2025: eventi, tradizioni e spettacoli

Dal 6 dicembre al 10 gennaio il Comune di Oratino celebra il Natale 2025 con un calendario di eventi per tutti

ORATINO – Il Comune di Oratino si prepara a vivere un Natale speciale, con un calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori dal 6 dicembre al 10 gennaio. Un programma ricco e variegato, che intreccia tradizione, cultura, musica e teatro, trasformando il borgo in un palcoscenico diffuso della magia natalizia.

Il calendario si é aperto il 6 dicembre con la suggestiva Festa dei Fuochi rituali ad Agnone, evento che richiama antichi riti e atmosfere di comunità.

La giornata di domenica 14 dicembre sarà dedicata al confronto e alla riflessione: al mattino l’Assemblea interregionale Abruzzo-Molise dei Borghi più belli d’Italia presso l’Auditorium comunale, mentre nel pomeriggio l’incontro “Oratino Fuoco Madre”, promosso dall’Associazione Mangia Fuoco, metterà al centro il valore dei patrimoni immateriali e la responsabilità collettiva.

Il 21 dicembre spazio alla cittadinanza attiva con il laboratorio “Sicuri insieme” all’Officina sociale La Faglia, seguito dal tradizionale Concerto di Natale del Coro del Molise nella Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo.

La vigilia, 24 dicembre, sarà scandita dalla spettacolare Faglia, con la sfilata pomeridiana e l’accensione serale in piazza della Chiesa, rito identitario che richiama ogni anno centinaia di persone.

Il programma prosegue con il cinema: domenica 28 dicembre all’Auditorium comunale sarà proiettato “La Reina dei Sogni – Live 2025”, mentre il 4 gennaio lo stesso spazio ospiterà “Librando – Reading Concerto”, un evento che unisce letteratura e musica.

Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, torna la Tradizionale rievocazione della Befana, curata dall’associazione L’Istrata e non solo, per la gioia di grandi e piccoli.

Infine, domenica 10 gennaio, il sipario si alza sul teatro con il saggio storico “Qui comincia la vita” di Fabrizio Nocera e lo spettacolo “Senza Appello” a cura di ANPI Molise.

Un cartellone che dimostra la vitalità culturale di Oratino e la capacità del borgo di custodire le proprie radici, rinnovandole con iniziative che parlano a tutte le generazioni.