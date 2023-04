Organizzare eventi in sicurezza, ecco il corso del Csv Molise

ISERNIA – Organizzare manifestazioni di pubblico spettacolo in totale sicurezza. A questo tende il corso di formazione organizzato dal Csv Molise, in programma sabato 22 aprile dalle ore 9 alle 13, in modalità a distanza e destinato a 20 volontari della regione. L’idea è nata in considerazione delle numerose iniziative pubbliche promosse dalle associazioni su tutto il territorio. Il Centro di servizio per il volontariato ha quindi voluto dare la possibilità agli operatori delle realtà non profit molisane di apprendere normative e criteri che sono alla base della gestione di un importante afflusso di persone e di redigere un piano di Protezione Civile nel rispetto delle leggi vigenti.

Durante il corso formativo verranno fornite adeguate conoscenze in tema di Safe e Security a tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione di grossi eventi pubblici. Durante le quattro ore formative esperti del settore relazioneranno su: organizzazione nazionale e locale del servizio Protezione Civile, quadro normativo e competenze per eventi e manifestazioni, classificazione degli eventi/manifestazioni (algoritmo di Maurer), mitigazione del rischio dell’evento, gestione dell’emergenza con relativo piano di emergenza ed evacuazione, operatori di sicurezza, la gestione della folla.

Al termine del corso gli iscritti sosterranno un test di 30 domande, utile a verificare l’apprendimento, dopodiché tutti otterranno l’attestato di partecipazione. Qui il link su cui cliccare per iscriversi: http://scuolaitalianaprotezionecivile.scuolasemplice.it/classes/public/X1OV5PvSti. La formazione è destinata a un massimo di 20 volontari ma qualora la richiesta superasse il numero di posti disponibili il CSV Molise metterà in calendario nuove date.