Palata, tremila mascherine donate dalla Polonia

PALATA – Il comune di Raszkow in Polonia ha donato al comune di Palata (in provincia di Campobasso) tremila mascherine. La conferma arriva dall’Amministrazione comunale del paese situato in Basso Molise. Saranno consegnate appena saranno allentati i blocchi stradali.

Il comune in una nota di ieri ha informato sull’attivazione del servizio di consegna a domicilio dei presidi per tutti i pazienti diabetici: “Al fine di limitare al massimo gli spostamenti dalla propria abitazione, l’ASREM ha provveduto ad attivare, in collaborazione con le associazioni di volontariato, la consegna a domicilio dei presidi per tutti i pazienti diabetici.

Tutti coloro che ne avessero necessità possono contattare il proprio distretto di competenza ai seguenti numeri, dal lunedi al venerdi dalle ore 09,30 alle ore 13,00:

Campobasso: 0874 409728

Termoli: 0875 7159423

Montenero di Bisaccia: 0875 7159965

Larino: 0874 827249

Si avvisa inoltre che per tutti coloro che hanno necessità di effettuare il prelievo PT, lo stesso viene effettuato presso la vecchia sede dell’ospedale di Termoli, in via del Molinello, dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 10,00. Per informazioni è possibile contattare il numero 0875 7159822″.

Foto tratta dalla pagina Facebook del Comune