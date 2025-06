Partecipa Molise: i venerdì di riflessione per contribuire a un cambiamento della politica regionale

TERMOLI – L’associazione politico-culturale “Partecipa Molise”, nata nel cuore del Partito Democratico regionale con l’intento di “scuotere l’albero e sciogliere il ghiaccio”, avvia il suo percorso di mobilitazione territoriale con un ciclo di assemblee pubbliche nel basso Molise. Di fronte alle spinte centralizzatrici e alle riforme costituzionali che minacciano l’unità del Paese e i diritti delle realtà territoriali come la nostra, di fronte a un modello che rischia di accentuare le disuguaglianze, “Partecipa Molise” intende farsi promotrice di una visione alternativa, un progetto di centrosinistra capace di unire le forze e risvegliare l’energia dei molisani.

In questo spirito, “Partecipa Molise” è lieta di annunciare la prima di una serie di assemblee pubbliche territoriali, dedicate a temi importanti per il futuro del Molise.

In questi incontri, chiamati “I venerdì di Partecipa”, si affronteranno i perché delle correlazioni fra le disuguaglianze e l’astensionismo, partendo da un’analisi che “Partecipa Molise” ha voluto fosse fatta e illustrata il prossimo 6 giugno a Termoli, ascoltando le soluzioni offerte da diversi interlocutori nella tavola rotonda in cui parteciperanno numerosi attori locali, con i saluti del professore Roberto D’Alimonte (politologo) e con la relazione introduttiva di Alessandro Riggio, capo redattore Telescope – Centro Italiano Studi Elettorali – Luiss Guido Carli University. Modererà il dibattito la capogruppo Pd alla Regione Molise Micaela Fanelli.

Si analizzerà poi criticamente a Larino il 27 giugno il rapporto tra fonti energetiche alternative, uso e abuso del territorio, riflettendo sulle cosiddette aree non idonee. Siamo per l’equilibrio fra esistenze produttive e ambientali e uno sviluppo non predatorio. Infine, a Termoli l’11 luglio ci si confronterà sulla necessità di introdurre quote generazionali nelle istituzioni, proponendo una legge che potenzi concretamente la presenza dei giovani nelle liste elettorali.

“Non ci limitiamo a opporci a una deriva politica che calpesta i diritti e alimenta gli egoismi territoriali. Vogliamo andare oltre la logica della rassegnazione e del clientelismo, contrastare l’astensionismo che allontana le migliori energie dalla politica. Vogliamo costruire un “per”, un orizzonte di speranza e di cambiamento per la nostra regione. Un invito alla partecipazione lo facciamo ai cittadini molisani ma anche alle organizzazioni datoriali e sindacali, alle organizzazioni professionali, alle associazioni e comitati, alla stampa regionale. “Partecipa Molise” ha nel nome il suo Dna quindi l’approccio seguito è quello di offrire spunti di riflessione su cui discutere, ma soprattutto ascoltare e fare rete. Vi invitiamo a partecipare attivamente a questi momenti di riflessione e di proposta, perché il futuro del Molise è un impegno che ci riguarda tutti”, si legge in una nota.