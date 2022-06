Pesistica Olimpica a Campobasso con le gare di qualificazione

CAMPOBASSO – Questo fine settimana si sono svolte a Campobasso al Pala Sturzo le di gare di qualificazioni ai Campionati Assoluti di Specialità strappo e slancio, il Gran Premio Prime Alzate di Strappo e il Trofeo CONI per i nati nel 2009. Un appuntamento importante per il Comitato Molise della pesistica che ha organizzato la manifestazione, la prima post pandemia con la presenza di pubblico.

E il sostegno degli appassionati e dei curiosi si è fatto sentire soprattutto quando a scendere in pedana sono stati i più piccoli alla ricerca della migliore alzata per l‘accesso alle finali nazionali. Poi è stato il turno di una decina di atlete e una ventina di atleti delle società molisane presenti, di tutte le categorie di peso, che hanno animato la competizione a suon di chili sollevati.

Negli ultimi anni il movimento della pesistica è molto cresciuto in regione, dichiara il Delegato FIPE Molise Benito Suliani, attualmente ci sono 7 società affiliate, alcune in fase di affiliazione e circa 350 atleti tesserati. È cresciuto anche la scelta alla pesistica per la preparazione fisica nelle varie discipline sportive.

I ringraziamenti vanno alle società asd Box21-2.0, asd. Osca, a.s.d. School of Wellness and Training, agli atleti, ai tecnici, agli arbitri provenienti dal Lazio, ai collaboratori del Comitato ed al CONI per il patrocinio.

Il prossimo appuntamento regionale è per l’ultima settimana di settembre con la gara di qualificazioni ai Campionati Italiani Assoluti di Distensioni di Panca dove lo spettacolo è assicurato.