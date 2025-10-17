Petrella in Fiera 2025 a Petrella Tifernina: programma

Il 17 e 18 ottobre 2025, Petrella Tifernina celebra la festa di San Giovanni Battista con fiera mercato, degustazioni e musica dal vivo
PETRELLA TIFERNINA (CB) – Venerdì 17 e sabato 18 ottobre 2025, il borgo molisano di Petrella Tifernina si veste a festa per l’attesa edizione di Petrella in Fiera, evento che intreccia storia, gastronomia e spettacolo nel cuore del Molise. Organizzata dal Comune di Petrella Tifernina e dalla Pro Loco, la manifestazione celebra il patrono San Giovanni Battista e affonda le sue radici in una tradizione secolare, istituita con bolla papale da Clemente XII nel 1735.
Il programma: due giorni di eventi per tutte le età
Venerdì 17 ottobre
10:30 – Incontro con le scolaresche sul tema “Difendiamoci e viviamo: Prevenzione, Emergenza, Rischio Sismico” presso I Giardini
19:30 – Inaugurazione della 10ª Oktoberfest alla Petrellese con stand gastronomici e musica dal vivo con I Cladenskin al Campo Sportivo “G. Cavone”
Sabato 18 ottobre
09:00 – Tradizionale Fiera Mercato con animazione musicale itinerante
12:30 – Degustazione di baccalà
19:30 – Degustazione di panini con pappainella, porchetta e bombe accompagnata da musica live con I Cladenskin
21:00 – Serata danzante con l’orchestra Romeo e Bastiani alla Petrellese
Sapori d’autunno e ospitalità molisana
Tra gli stand gastronomici, i visitatori potranno gustare i tipici marroni di Leofara, caldarroste, arrosticini, polenta, zuppa di ceci, castagne e funghi, formaggio fritto, spezzatino di maiale, frittelle, dolci, marmellate e molto altro.
Per chi arriva da fuori, è disponibile un’area camper presso “G. Ruscitto” e un comodo servizio navetta gratuito by Baltour dai parcheggi alla fiera.
Per info e prenotazioni alla gara di briscola: Nicola 340 3518818