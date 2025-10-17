Petrella in Fiera 2025 a Petrella Tifernina: programma

Il 17 e 18 ottobre 2025, Petrella Tifernina celebra la festa di San Giovanni Battista con fiera mercato, degustazioni e musica dal vivo

PETRELLA TIFERNINA (CB) – Venerdì 17 e sabato 18 ottobre 2025, il borgo molisano di Petrella Tifernina si veste a festa per l’attesa edizione di Petrella in Fiera, evento che intreccia storia, gastronomia e spettacolo nel cuore del Molise. Organizzata dal Comune di Petrella Tifernina e dalla Pro Loco, la manifestazione celebra il patrono San Giovanni Battista e affonda le sue radici in una tradizione secolare, istituita con bolla papale da Clemente XII nel 1735.

Il programma: due giorni di eventi per tutte le età

Venerdì 17 ottobre

10:30 – Incontro con le scolaresche sul tema “Difendiamoci e viviamo: Prevenzione, Emergenza, Rischio Sismico” presso I Giardini

19:30 – Inaugurazione della 10ª Oktoberfest alla Petrellese con stand gastronomici e musica dal vivo con I Cladenskin al Campo Sportivo “G. Cavone”

Sabato 18 ottobre

09:00 – Tradizionale Fiera Mercato con animazione musicale itinerante

12:30 – Degustazione di baccalà

19:30 – Degustazione di panini con pappainella, porchetta e bombe accompagnata da musica live con I Cladenskin

21:00 – Serata danzante con l’orchestra Romeo e Bastiani alla Petrellese

Sapori d’autunno e ospitalità molisana

Tra gli stand gastronomici, i visitatori potranno gustare i tipici marroni di Leofara, caldarroste, arrosticini, polenta, zuppa di ceci, castagne e funghi, formaggio fritto, spezzatino di maiale, frittelle, dolci, marmellate e molto altro.

Per chi arriva da fuori, è disponibile un’area camper presso “G. Ruscitto” e un comodo servizio navetta gratuito by Baltour dai parcheggi alla fiera.

Per info e prenotazioni alla gara di briscola: Nicola 340 3518818