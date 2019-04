Piano Rientro disavanzo sanitario, osservazioni dal Tavolo Tecnico: il commento di Federico (M5S)

CAMPOBASSO – Osservazioni al Molise dal Tavolo tecnico sulla verifica degli adempimenti del Piano di rientro dal disavanzo sanitario. Gli esperti dei ministeri della Salute e dell’Economia, dunque, ancora una volta puntano il dito sui conti della Regione e, in particolare, sulle prestazioni extra budget erogate alle strutture private convenzionate.

Ma, stando a quanto riferisce in una nota il parlamentare molisano Antonio Federico (M5S), che in premessa afferma “sono ancora in attesa di leggere i verbali del Tavolo di verifica”, ci sarebbe anche altro: “Sembra che dal bilancio sanitario manchino 7 milioni di euro di fiscalità, le tasse dei molisani – spiega – che la Regione non avrebbe messo sui capitoli destinati al comparto sanitario: una cosa che se confermata – prosegue – sarebbe incredibile”.