Pietracatella, chiusura delle attività didattica in presenza fino al 14 gennaio

PIETRACATELLA – Pubblicata l’Ordinanza n. 1 del 07/01/2022, avente ad oggetto la chiusura, in via precauzionale e sino al 14/01/2022 delle scuole di ogni ordine e grado di Pietracatella. In accordo con il C.O.C, tale scelta è stata fatta per via dell’aumento dei casi della variante Omicron in in Molise a Pietracatella, attestati dai report e dai monitoraggi regionali, dal quale si evince una crescita esponenziale dei casi in regione, che ha visto crescere la curva epidemiologica con una alta incidenza dell’indice rt.

Rassicuriamo tutti i cittadini sulla circostanza che dette misure sono poste in essere soltanto in via precauzionale al fine di limitare ulteriori possibilità di contagio. L’Amministrazione Comunale, nel prendere atto della situazione di emergenza in regione invita tutti i cittadini a rafforzare le proprie misure di protezione e di rispettare gli obblighi posti dal Governo al fine di proteggere il più possibile la nostra piccola realtà dall’emergenza sanitaria mondiale in corso.

Ricordiamoci sempre di rispettare le disposizioni: mascherine, distanziamento, igienizzare le mani. La differenza la fanno i nostri comportamenti.