Planetcall Direct tra le top del Contact center in Italia

La società, nata nel 2011 in Molise, è destinata e crescere ancora. In programma nuove assunzioni e l’apertura di un’altra sede a Campobasso

CAMPOBASSO – La Planetcall Direct Srl tra le prime cento imprese italiane del settore Contact center. Un risultato significativo e prestigioso, certificato nell’edizione di gennaio 2023 dallo studio Plimsoll. Plimsoll è un autorevole istituto che, tramite un modello all’avanguardia, analizza e monitora da quasi 40 anni settori in tutto il mondo. E che in questo caso specifico riconosce la forza e la qualità della società campobassana, fondata nel 2011, che si occupa di Comunicazione, Contact Center, Ricerca di mercato, Eventi, Strategic Planning, Sales, Data Entry, siti web e Marketing, con una visione sempre innovativa e con un approccio discontinuo rispetto al passato.

La Planetcall, che valorizza territorio e risorse locali, guarda ovviamente oltre e gran parte del suo core business si trova al di fuori della regione (Veneto, Lazio, Lombardia, Toscana etc), in un’ottica di sviluppo economico che allarga – non solo concettualmente – i confini del Molise e ridisegna modelli di crescita e ambizioni.

Tra i partner attuali dell’azienda, solo per citarne alcuni, figurano attualmente la CSEA (Centro servizi energetici ambientali con sede a Roma), l’Istituto nazionale Tumori Regina Elena, il Comune di Milano e la Motorizzazione civile di Trento.

Si tratta dunque di una realtà consolidata, che secondo Plimsoll è destinata ad evolvere ancora nonostante i ritardi imposti in questi anni dalla pandemia, le tante incognite sul futuro dell’economia globale e le troppe difficoltà sociali e strutturali del territorio di appartenenza.

Planetcall Direct infatti aprirà a breve una nuova sede a Campobasso e sta per ampliare il suo piano di attività, con conseguenti opportunità occupazionali per la città e per l’intera regione. Sempre con serietà, competenza e voglia di sorprendere e innovare, mantenendo comunque ben saldo il legame con le proprie radici.