Pnrr borghi: videoconferenza tra Comuni molisani, Ministero della Cultura e Cassa Depositi e Prestiti

CAMPOBASSO – Pnrr borghi: videoconferenza nel pomeriggio di oggi tra Comuni molisani, Ministero della Cultura e Cassa Depositi e Prestiti. Dalle ore 15 i sindaci della nostra regione saranno in collegamento con i responsabili di Cdp per delucidazioni e opportune valutazioni in vista del bando nazionale sui Borghi, la cui partecipazione scadrà il 15 marzo prossimo.

Per il vice governatore Vincenzo Cotugno si tratta di “un opportuno approfondimento che segue la delibera della Giunta regionale di venerdì scorso, e che apre una questione di primaria importanza per lo sviluppo del territorio molisano”.

In collegamento il direttore del Ministero della Cultura, Orlando, Tommaso Savi, che cura la fase delle istruttorie per conto di Cdp, e il vicesegretario generale dell’Anci, dottoressa Galdi: “Il Molise c’è nella sfida a intercettare i fondi del Pnrr per lo sviluppo economico, sociale ed occupazionale del proprio territorio!”, conclude Cotugno.