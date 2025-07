L’11 luglio 2025 a San Giovanni in Galdo si terrà la cerimonia di posa della prima pietra del primo capannone molisano per la produzione di uova da consumo allevate a terra

SAN GIOVANNI IN GALDO – L’Associazione Culturale DEMETRA APS/ETS, impegnata nella promozione delle aziende agroalimentari molisane e nello sviluppo delle aree interne, annuncia con orgoglio la cerimonia di posa della prima pietra del primo capannone per la produzione di uova da consumo allevate a terra in Molise.

L’evento si terrà venerdì 11 luglio 2025 alle ore 18:00 in Contrada dei Preti, San Giovanni in Galdo, alla presenza dell’Assessore Regionale alle Politiche Agricole, Salvatore Micone, e di altre autorità istituzionali.

Il progetto è parte del Contratto di Filiera “Filiera Avicola Mediterranea – Uova”, sostenuto dal IV bando del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con un investimento complessivo di € 671.929,74. L’Azienda Agricola Di Cicco Daniele Gennaro è beneficiaria del finanziamento, che rientra nelle politiche competitive e di qualità agroalimentare promosse dal Dipartimento PQAI III.

La cerimonia rappresenta un momento simbolico per il rilancio del settore avicolo molisano, storicamente legato alla produzione di pollame. Studi di mercato condotti in Molise e nelle regioni limitrofe (Abruzzo, Puglia, Campania) confermano la domanda crescente di prodotti locali, freschi e a chilometro zero. La nascita di questa filiera avicola punta a creare sviluppo economico e occupazione nelle aree interne, valorizzando le eccellenze del territorio.

Al termine dell’evento, sarà offerto un rinfresco augurale per celebrare l’inizio di questa nuova avventura imprenditoriale.