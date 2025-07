Professioni sanitarie: ripartizione nuovi posti in Molise per il 2025/26

Aumentano i posti per medici, infermieri e tecnici in Molise: il piano formativo per le professioni sanitarie, tra base e lauree magistrali

REGIONE – Il Molise si prepara a rafforzare la formazione sanitaria per l’anno accademico 2025/2026, con un incremento significativo dei posti disponibili in diverse aree professionali. La bozza di accordo trasmessa dal Ministero della Salute alla Conferenza delle Regioni prevede una distribuzione mirata per rispondere alle esigenze del territorio e garantire il ricambio generazionale nel settore sanitario. Per i corsi magistrali a ciclo unico, il Molise avrà:

Medicina e professioni sanitarie

210 posti per medico chirurgo

30 per veterinaria

10 per odontoiatria

Area infermieristica e ostetrica

200 posti per infermieri

8 per ostetriche/i

30 per lauree magistrali

Riabilitazione e tecnici

103 posti per professioni riabilitative

88 per tecnico-diagnostica e assistenziale

55 per prevenzione

Altre professioni sanitarie

49 posti per farmacisti

20 per biologi

3 per chimici

3 per fisici

80 per psicologi

Questo piano formativo rappresenta un passo importante per il Molise, che punta a formare nuovi professionisti in grado di rispondere alle sfide del sistema sanitario regionale. L’obiettivo è garantire competenze aggiornate, copertura dei servizi e qualità dell’assistenza.