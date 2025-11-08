Possibile sospensione idrica a Casacalenda e Santa Croce di Magliano

CASACALENDA – La società Grim Scarl avvisa gli utenti dei Comuni di Casacalenda e di Santa Croce di Magliano che il Responsabile di Area dell’ ASRMA ha comunicato, per le vie brevi, che Molise Acque, a causa di una improvvisa rottura della condotta di adduzione dell’Acquedotto Molisano Destro, potrebbe interrompere il flusso idrico verso i Comuni suddetti, per eseguire la riparazione.
La GRIM Scarl sta costantemente monitorando i livelli idrici dei serbatoi comunali per limitare eventuali disagi ai cittadini.
Se le riserve idriche a servizio dei suddetti Comuni dovessero subire depressioni, la Grim sarà costretta, suo malgrado, a procedere con la chiusura dei serbatoi, al fine di preservare i livelli idrici ottimali. La GRIM sarà eventualmente nella condizione di avvertire gli utenti serviti con un margine di anticipo, ovvero interrompere il flusso idrico per preservare la risorsa idrica.
In ogni caso, per ogni tipo di dubbio o necessità, si invitano gli utenti a contattarci al numero 0874 1919702 {h24 – 7 iorni su 7). Grim Scarl è a disposizione dell’utenza per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento.
AGGIORNAMENTO
Nel Comune di Casacalenda che, a causa di una imprevista rottura della condotta di adduzione dell’Acquedotto Molisano Destro, Molise Acque ha interrotto il normale flusso idrico per eseguire la riparazione.
A seguito di valutazione tecnica, la Grim Scarl si vedrà costretta a sospendere il flusso idrico come di seguito indicato a partire: dalle ore 22:00 del 08/11/2025 alle ore 06:00 del giorno 09/11/2025.
Tale chiusura consentirà il recupero dei livelli idrici ottimali del serbatoio. Pertanto, si invitano i gentili ad assumere i necessari provvedimenti al fine di sopperire alla mancanza d’acqua durante le ore di sospensione. In ogni caso, per ogni tipo di dubbio o necessità, si invitano gli utenti a contattarci al numero 0874 1919702 (h24 – 7 giorni su 7). Grim Scarl è a disposizione dell’utenza per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento.