Poste Italiane dedica alla Festa della Repubblica una cartolina filatelica, ecco dove trovarla in Molise

CAMPOBASSO – Poste Italiane celebra la Festa della Repubblica, in calendario domenica 2 giugno, con una colorata cartolina filatelica: un’occasione per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale e un modo per sostenere il valore della scrittura e custodire nel tempo un ricordo della festività. In Molise la speciale cartolina è disponibile negli uffici postali con sportello filatelico di Campobasso Centro (via Pietrunto), Termoli (corso Mario Milano) e Isernia Centro (via XXIV Maggio).

Nei dieci Spazio Filatelia, gli uffici operativi nelle maggiori città italiane dedicati esclusivamente al mondo filatelico, da venerdì 31 maggio a venerdì 7 giugno, sarà possibile richiedere anche l’annullo speciale realizzato per l’occasione. La cartolina è disponibile anche online sul sito filatelia.poste.it un portale dove è possibile trovare notizie, aggiornamenti o curiosità, individuare dove sono gli Spazio Filatelia, conoscere in modo più approfondito l’universo filatelico, visitare il catalogo, ricercare tutti i francobolli emessi dal 1861 ad oggi e acquistare le emissioni e i prodotti filatelici disponibili e soprattutto conoscere i referenti filatelici sul territorio.