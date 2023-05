Premio Best Practice dell’Italia Rurale all’azienda Orominerva

La Rete Rurale Nazionale e dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha premiato l’azienda di Cerro al Volturno

ROMA – L’azienda molisana Orominerva di Cerro al Volturno (IS) è stata insignita di un’importante onorificenza, il “Premio Best Practice dell’Italia Rurale”, organizzato a Roma dalla Rete Rurale Nazionale e dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

L’iniziativa si inserisce nelle attività di comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise, che ha candidato al Premio nazionale l’azienda del giovane imprenditore Nico Colicchio, beneficiario della Sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli.

Una storia di successo, quella di Orominerva, che testimonia l’importanza dei fondi comunitari per la realizzazione di progetti imprenditoriali innovativi. Con perseveranza e determinazione, il titolare dell’azienda, dopo gli studi universitari e diverse esperienze lavorative, ha deciso di tornare nel paese d’origine per produrre olio extravergine di oliva, pesti, creme spalmabili e altre eccellenze attraverso la combinazione di creatività, qualità, aria, acqua pulita e microclima eccezionale.

Con il sostegno del PSR, l’azienda ha introdotto una nuova linea di produzione a basso impatto ambientale, coinvolgendo giovani under 40 dei centri di accoglienza Sprar e diverse cooperative locali. Ciò ha consentito di conseguire la certificazione di qualità FSSC22000 e il prestigioso Premio “Gambero Rosso” per la passata di pomodoro artigianale e per i migliori carciofini sottolio.

Nel corso dell’evento Prospettive Rurali, Orominerva è stata premiata come “Golden ambassador della PAC per l’Italia” in una delle location più prestigiose della Capitale, il complesso monumentale dell’Acquario Romano, alla presenza del Ministro Lollobrigida, dei rappresentanti istituzionali del MASAF e della Rete Rurale Nazionale e dall’Autorità di Gestione del PSR Molise 2014/2022, Massimo Pillarella.