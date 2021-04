CAMPOBASSO – A partire da domani, sabato Primo Maggio ci sarà l’apertura della piattaforma vaccinale per la fascia d’età dai 65 a 69 anni nella Regione Molise. Come fare per prenotarsi? Come per le altre fasce la modalità di adesione è la medesima ovvero bisogna entrare sul sito della Regione Molise all’indirizzo https://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/app/f?p=300:%2073 e cliccare sull’apposito pulsante per accedere a una sezione dove verrà richiesto l’inserimento dei dati.