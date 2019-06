Presentato il rapporto della Banca d’Italia sullo stato economico del Molise

CAMPOBASSO – Si è discusso del Molise e della sua economia oggi pomeriggio all’Università degli Studi del Molise durante la presentazione del rapporto della Banca d’Italia sullo stato economico della nostra regione. Presente anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, che ha dichiarato:

“Il rapporto della Banca d’Italia si dimostra, anche stavolta, uno strumento importante nella sua oggettività, aiutandoci come amministratori nelle analisi prospettiche degli obiettivi futuri da raggiungere. Nel 2018 l’espansione dell’economia mondiale ha rallentato e i principali indicatori economici hanno risentito di questa situazione. La crescita dell’economia italiana ha perso slancio. In Molise i segnali di recupero dell’attività economica sono stati moderati ma, nonostante questo, alcuni indicatori economici particolarmente importanti come quelli legati alle esportazioni, agli appalti pubblici e a un generale miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro, devono spingerci ad avere il coraggio di compiere scelte innovative senza per questo disperdere la nostra identità”.