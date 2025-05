Presentato il sito web dell’Università per la terza età a Campobasso

CAMPOBASSO – Con grande entusiasmo, viene oggi ufficialmente inaugurato il Website dell’Università del Molise per la Terza Età e del Tempo Libero, un innovativo portale concepito per permettere di conoscere la multiforme realtà dell’Associazione. Questo progetto nasce con l’intento di offrire un’esperienza digitale avanzata, caratterizzata da un’interfaccia intuitiva e contenuti di elevata qualità. Accessibile, intuitivo e ricco di contenuti, il Sito rappresenta un punto di riferimento per un vasto pubblico.

Il progetto è stato sviluppato nell’ambito del Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) – Corso di Digital Marketing – Docente Vincenzo Testa, che si inserisce nella sezione dedicata alle politiche del lavoro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e che ha, tra gli obiettivi, le politiche della formazione, con la personalizzazione degli interventi sulla base dei fabbisogni rilevati.

«Il nostro desiderio è quello di creare uno spazio digitale che unisca funzionalità ed estetica, fornendo agli utenti una piattaforma sicura e intuitiva e un punto di riferimento affidabile e innovativo nel panorama digitale» – dichiara Maria Pantalea Morello, Socia dell’Associazione e creatrice del Sito.

È possibile accedere al Sito all’indirizzo https://www.uniterzaetacb.it, dove gli utenti potranno esplorare tutte le potenzialità offerte da questa nuova piattaforma e scoprire come il Website possa migliorare il modo in cui interagire con l’Associazione.