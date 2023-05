Presentazione del progetto pilota di azioni di Community Engagement

Martedì 9 maggio a Pietracatella presentazione del progetto finanziato da Legacoop Molise, CRU Unipol e CreAree

PIETRACATELLA – Parte il progetto “Libreria Sfusa” a Pietracatella. Primo incontro con stakeholders, cittadinanza e associazioni martedì 9 maggio alle ore 18 presso la Sala Consiliare del Comune di Pietracatella, in via Fontanelle. Il progetto pilota è stato pensato, ideato e finanziato da Legacoop Molise e CRU Unipol attraverso CreAree, in collaborazione con la Libreria Risguardi e la cooperativa JustMo’.

“Libreria sfusa” propone azioni di community engagement aventi come obiettivo la promozione della lettura e della diffusione dei libri nelle comunità residenti nelle aree interne.

“Lo scopo è quello di spostare il libro dal suo luogo fisico d’elezione, portandolo tra gli scaffali dal fruttivendolo o dal parrucchiere, per offrire ai cittadini una nuova occasione per leggere. – dice il Presidente di LegaCoop Molise Chiara Iosue – La possibilità di sfogliare le pagine, leggere la prefazione o semplicemente visionare alcuni passaggi del libro consente alle persone di decidere di acquistare i volumi così trovati.”.

“Pietracatella, che ha ottenuto la qualifica nazionale di “Città che legge” 2022/23, sta cercando di avvicinare la cittadinanza alla lettura e implementare l’utilizzo della Biblioteca Comunale – dice il Sindaco Antonio Tomassone – La Biblioteca sarà il fulcro di incontri studiati ad hoc in base alle esigenze della comunità e quale luogo di scambio e condivisione per sviluppare la community engagement”.

Le azioni di progetto prevedono attività di animazione territoriale e supporto alla diffusione e vendita dei libri nei comuni che per cause demografiche, economiche e sociali non sono fornite di una libreria o attività commerciale affine. L’elemento di innovazione del progetto risiede nell’attivazione e nel coinvolgimento delle comunità non solo nel vivere le azioni proposte, ma anche nello scegliere come giungere allo scopo finale, individuando referenti, luoghi e modalità che rispondono in modo più autentico alle caratteristiche sociali e culturali di ogni comunità. Una parte delle azioni di progetto saranno realizzate direttamente dai residenti che scelgono, perché ne sentono la necessità e l’importanza, di creare punti di vendita e momenti di scambio e riflessione intorno alla lettura.

Saranno le persone che sceglieranno di partecipare al progetto, per sensibilità personale o per coinvolgimento tramite gli incontri, a proporre le successive azioni che permettano al progetto di continuare a vivere e a trasformarsi in processo culturale con varie finalità per le comunità.