Rapina in area di servizio tra Abruzzo e Molise, carabinieri visioneranno immagini del sistema di videosorveglianza

RIONERO SANNITICO – Una rapina è stata denunciata ai carabinieri di Isernia dal gestore di una stazione di servizio della Statale 652, tra Rionero Sannitico e Castel di Sangro (L’Aquila).

Secondo una prima ricostruzione, ieri in serata l’uomo è stato minacciato con un’arma, non meglio precisata, da due malviventi che si sono fatti consegnare l’incasso della giornata, circa 700 euro, per poi fuggire.

L’area di servizio dispone di un sistema di videosorveglianza che ha registrato i vari momenti della rapina. I filmati saranno acquisiti dagli investigatori per risalire ai responsabili.