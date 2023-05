Presentazione della tappa campobassana di “LibrOrchestra” 2023

Mercoledì 24 maggio conferenza stampa di presentazione della tappa campobassana di “LibrOrchestra”, festival itinerante per l’Infanzia

CAMPOBASSO – Mercoledì 24 maggio, alle ore 11.00, appuntamento presso la Sala della Giunta di Palazzo San Giorgio per la conferenza stampa del lancio, per il terzo anno consecutivo, della tappa campobassana di “LibrOrchestra”, festival itinerante per l’Infanzia che ha l’obiettivo di creare e sostenere la comunità educante nel contrasto all’impoverimento educativo e culturale, attraverso la divulgazione della lettura e della musica fin dalla prima infanzia, come potenti mezzi di inclusione sociale.

Sarà presente Paola Felice, Assessore alla Cultura del Comune di Campobasso, Antonella Presutti e Sandro Arco, rispettivamente la presidente e il responsabile del coordinamento per la Fondazione Molise Cultura, Elisabetta Garilli, direttrice artistica del festival e Ilaria Gallace, per l’Associazione Risguardi, organizzatrice della tappa sul territorio.