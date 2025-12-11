Presepi in Molise 2025-2026: ecco dove e quando

In Molise la tradizione del Presepe è antica e molto sentita: si va dai presepi artistici a quelli viventi. Le iniziative in Regione

REGIONE – Da quando, nel lontano 1223, San Francesco d’Assisi realizzò a Greccio il primo presepe vivente insieme alla comunità locale e a Giovanni Velìta, l’usanza di rievocare la nascita del Bambin Gesù si è diffusa in tutta Italia, diventando uno dei simboli più autentici del Natale.

In Molise questa tradizione è particolarmente sentita e radicata. Nel periodo natalizio, borghi e città si trasformano in scenari suggestivi, dove presepi artistici e viventi raccontano la Natività con creatività e devozione. Passeggiare tra i vicoli significa imbattersi in percorsi di presepi diffusi, mostre nelle chiese e opere uniche che testimoniano l’estro di artigiani e appassionati.

Ogni anno la regione ospita presepi viventi di grande fascino: eventi che intrecciano arte, cultura e fede, capaci di immergere lo spettatore in un’atmosfera senza tempo. Nei borghi medievali, gli abitanti diventano personaggi della Natività, le strade si animano di scene bibliche, cori e musiche natalizie. Ogni angolo diventa palcoscenico, dove il realismo delle rappresentazioni si fonde con la magia del Natale.

Durante le festività natalizie il Molise si veste di tradizione: fino al 6 gennaio nell’atrio di Palazzo San Giorgio a Campobasso è visitabile l’esposizione dei presepi artigianali, mentre fino all’11 gennaio a Bagnoli del Trigno (IS) si svolge la XV edizione della Mostra del Presepe. Il 26 dicembre, infine, Guardialfiera ospita il suggestivo Presepe Vivente, che anima il borgo con scene della Natività e atmosfere senza tempo

Elenco dei presepi viventi e delle mostre di presepi artistici in Molise

Esposizione di Presepi artigianali a Campobasso

Mostra del Presepe a Bagnoli del Trigno

Presepe vivente a Guardialfiera (26 dicembre)

Preseper vivente a San Polo Matese (26 e 27 dicembre)