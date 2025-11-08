Bagnoli del Trigno celebra la XV Mostra del Presepe

XV Mostra del Presepe a Bagnoli del Trigno dal 7 dicembre: oltre 400 statue in una cornice rocciosa unica, arte e tradizione molisana

BAGNOLI DEL TRIGNO – Dal 7 dicembre all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe, un evento che unisce arte, spiritualità e valorizzazione del territorio. Organizzata dall’Associazione Culturale Gruppo di Volontariato Bagnolesi, la mostra si conferma come uno degli appuntamenti più attesi del Natale molisano.

Allestita in una suggestiva cornice scavata nella roccia, la rappresentazione si estende su oltre 300 metri quadrati e conta più di 400 statue, rendendola il Presepe più grande del Molise, riconosciuto anche a livello nazionale.

Novità per il quindicesimo anniversario

Per celebrare i 15 anni della manifestazione, sono stati inseriti nuovi personaggi e scene folkloristiche, insieme a una nuova composizione della Natività realizzata dalla storica ditta Arte Barsanti di Bagni di Lucca, con statue in gesso che arricchiscono ulteriormente l’allestimento.

La mostra non è solo un’esposizione artistica, ma anche un’occasione per rinsaldare i legami tra comunità, accogliere visitatori e promuovere lo sviluppo socio-economico locale. In quest’ottica, saranno ospitate anche opere provenienti dalla Festa del Grano di Jelsi, simbolo della tradizione e della creatività molisana.

Collaborazioni e riconoscimenti

La locandina dell’evento porta i loghi del Giubileo e dell’associazione Terre di Presepi, con cui il gruppo bagnolese collabora da anni, anche per la realizzazione del Presepe Vivente di Roma nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore.