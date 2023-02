Il presidente Massaro ottiene pass per l’ingresso alla sede Onu a New York

NEW YORK – Arriva un’altra soddisfazione per il presidente Gian Franco Massaro. Il vertice della FIODS e del CSV Molise ha ottenuto dall’Onu il pass annuale per l’ingresso nella sede di New York, ovvero il complesso di edifici che si estende su un’area di sette ettari, nella zona est di Manhattan, attorniato da una zona esterna in cui si trovano la famosa linea di bandiere di ciascuno Stato membro, poste in ordine alfabetico, e l’altrettanto celebre ‘Rose Garden’, giardino con numerose varietà dell’omonima pianta.

È stato il referente del servizio Security and Safety ad accordare quella che rappresenta un’attenzione particolare riservata dalla più grande organizzazione intergovernativa, qual è quella delle Nazioni Unite, al dirigente della Federazione internazionale delle Organizzazioni di sangue. Ed è anche un altro tassello nel rapporto di collaborazione tra i due enti che affonda le radici nel tempo. La Fiods, infatti, è uno degli organismi partner dell’Onu, essendo una componente del Dipartimento economico e sociale, ovvero l’organismo del Segretariato delle Nazioni Unite che si occupa di coordinare il lavoro delle agenzie operanti in ambito economico e sociale, appunto.

Il Dipartimento esamina fenomeni e problematiche di riferimento, supportando le agenzie nella risoluzione e la Fiods, federazione impegnata costantemente e con tutte le sue attività nella promozione della cultura del sangue e nella diffusione della donazione, è ha un ruolo fondamentale nell’Onu.

Viene data grande considerazione all’opera che l’ente svolge per garantire l’autosufficienza di sangue nei Paesi poveri e nello scambio di buone pratiche tra Stati, progetto questo che, grazie al presidente Massaro, ha coinvolto recentemente anche il Molise. Il 23 settembre 2022, infatti, i vertici dell’agenzia nazionale del sangue dell’Algeria hanno visitato il Centro trasfusionale dell’ospedale di Isernia, esprimendo il proprio plauso per l’impegno e i risultati ottenuti dalla struttura e dalle associazioni collegate. A novembre, sempre dello scorso anno, Massaro poi ha avuto l’onore di incontrare il Principe Alberto II e di partecipare alla cerimonia di consegna delle medaglie al merito per la donazione del sangue, che si è svolta a Monaco, nel prestigioso Palazzo del Principe.

Ora il pass per la sede centrale dell’Onu consentirà al presidente di rafforzare ulteriormente il legame tra il mondo del volontariato internazionale e l’organizzazione intergovernativa più importante.