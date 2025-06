Preview della tappa di Termoli della X° edizione del Festival del Sarà

Il 28 giugno alle ore 18.15 al MACTE a Termoli si terrà la Preview della terza tappa della decima edizione del Festival del Sarà – Dialoghi sul futuro

TERMOLI – Sabato 28 giugno alle ore 18.15 nella sala eventi del MACTE – Museo d’Arte Contemporanea di Termoli Preview della tappa estiva della X edizione del Festival del Sarà – Dialoghi sul futuro, in programma da venerdì 18 a domenica 20 luglio in piazza Duomo a Termoli, dal titolo “Incognita Occidentale. Democrazia. Economia. Libertà”, promosso dalla Camera di Commercio del Molise, in collaborazione con Biennale Tecnologia del Politecnico di Torino e il CIID – Copenhagen Institute of Interaction Design.

“Come le tecnologie trasformano il potere democratico” dialogo con Gianluca Sgueo, professore di democrazia digitale alla Sciences-Po di Parigi

Oltre alla presentazione del programma della terza tappa del Festival del Sarà in programma a Termoli luglio, dopo gli appuntamenti di Roma in Luiss ad aprile e di Bologna in Sala Borsa a maggio, il 28 giugno al MACTE si svolgerà anche un dialogo tra Antonello Barone, ideatore del Festival e Gianluca Sgueo, professore di democrazia digitale alla SciencesPo – Ecole d’Affaires Publiques di Parigi sul tema “Come le tecnologie trasformano il potere democratico”. Gianluca Sgueo è uno dei dieci autori che hanno contribuito con la propria riflessione alla realizzazione del libro “Incognita Occidentale. Democrazia. Economia. Libertà”.

“Incognita Occidentale”, il titolo della decima edizione del Festival diventa un libro con le riflessioni di 10 prestigiosi autori sul futuro dell’Occidente

Il saggio “Incognita Occidentale. Democrazia. Economia. Libertà”, curato da Antonello Barone, contiene le riflessioni di importanti autori del mondo dell’accademia, della politica, dell’impresa e dell’impegno ambientale che nelle precedenti edizioni sono saliti sul palco del Festival: dall’esperto di ricerca di mercato e sondaggi politici e volto noto della tv Lorenzo Pregliasco, al professore di diritto civile dell’Università di Bologna Enrico Al Mureden, dal presidente di Motus-e e CEO di A2A E-Mobility Fabio Pressi, all’imprenditore esperto di sostenibilità sociale Filippo Addarii, dal senatore Filippo Sensi, al professore di democrazia digitale Gianluca Sgueo, dal banchiere Luigi de Vecchi, all’ambientalista Rossella Muroni, dalla studiosa Sara Falchero, al direttore della Biennale Tecnologia del Politecnico di Torino professor Guido Saracco. Il libro è edito da Aristodemica Edizioni (Preordine).

Antonello Barone: un saggio corale e multidisciplinare per orientarsi nel labirinto della storia in cui l’Occidente si è perso.

“Dieci voci d’eccezione riunite per decifrare il nostro tempo. Che fine ha fatto l’Occidente? Dove stanno andando le sue fondamenta: la democrazia, l’economia e la libertà? In un’epoca segnata da crisi globali, rivoluzioni tecnologiche e fragilità istituzionali, questo libro in occasione della decima edizione del Festival del Sarà – Dialoghi sul futuro riunisce dieci autorevoli interventi – lucidi, provocatori, profondi – di altrettanti autori che hanno calcato negli anni il palco del Festival. “Incognita Occidentale” non è una semplice raccolta di riflessioni, ma un mosaico di pensiero critico che attraversa le grandi faglie del nostro presente: dal disincanto verso le istituzioni democratiche alla ridefinizione del lavoro e dei mercati, dal ruolo dei media all’identità culturale dell’Europa. Ogni contributo è un tassello di un ragionamento corale, che non offre soluzioni, ma strumenti per orientarsi in un paesaggio in rapido mutamento. Questo volume è una bussola per chi non si accontenta di risposte facili, per chi cerca nel confronto delle idee la chiave per comprendere, e magari ripensare, il futuro dell’Occidente”.

Alla Preview del 28 giugno al MACTE interverranno il Presidente della Camera di Commercio del Molise, Paolo Spina, il Sindaco di Termoli, Nico Balice, la direttrice del MACTE, Caterina Riva, il professore di democrazia digitale alla SciencesPo – Ecole d’Affaires Publiques di Parigi, Gianluca Sgueo e Antonello Barone, ideatore del Festival del Sarà – Dialoghi sul futuro.

Programma Preview Festival del Sarà – Dialoghi sul futuro.

“Incognita Occidentale. Democrazia. Economia. Libertà”

28 giugno 2025 – ore 18.15 – MACTE

Saluti istituzionali

Paolo Spina – Presidente Camera di Commercio del Molise

Nico Balice – Sindaco di Termoli

Caterina Riva – Direttrice MACTE

ore 18.45 – Presentazione del libro

“Incognita Occidentale. Democrazia. Economia. Libertà”

a cura di Antonello Barone

Come le tecnologie trasformano il potere democratico

Dialogo tra

Gianluca Sgueo – Professore di democrazia digitale SciencesPo – Ecole d’Affaires Publiques Parigi

Antonello Barone – Ideatore del Festival del Sarà – Dialoghi sul futuro

ore 19.45 – Aperitivo di networking

18 luglio 2025 – Piazza Duomo Termoli – ore 21.00

Incognita occidentale

Democrazia / Economia / Libertà

Indagine – Gli italiani e l’Occidente

Lorenzo Pregliasco – Founding Partner YouTrend

Intervengono

Carmine Masiello – Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano

Piero Benassi – già Rappresentante permanente d’Italia presso l’Unione europea

Gilles Gressani – Fondatore Le Grand Continent (v)

Adele Rugini – Filosofia sociale e politica

19 luglio 2025 – Piazza Duomo – ore 21.00

Incognita occidentale

Democrazia / Economia / Libertà

Il senso della delega nell’era dell’intelligenza artificiale

Intervengono

Barbara Carfagna – Giornalista Rai 1

Maurizio Ferraris – Professore di Filosofia Università di Torino

Monica Giandotti – Giornalista Rai 2

Modera Antonello Barone – Ideatore Festival del Sarà – Dialoghi sul futuro

Automotive, energia, infrastrutture, Europa.

Intervengono

Giorgio Gori – Europarlamentare

Fabio Pressi – CEO A2A E-Mobility e Presidente Motus-E

Veronica Paimo – Vice Presidente Aeroporti di Roma

Luciano De Oto – Vehicle Design Engineering Director Mclaren

Andrea Vignali – Giornalista Rai 3

Stefano Gardini – Direttore Business Non Aviation Aeroporto di Bologna (v)

Rappresentante Eni*

Marie-Charlotte Montaut – Sustainability Officer IMA*

Modera Antonello Barone – Ideatore Festival del Sarà – Dialoghi sul futuro

20 luglio 2025 – Piazza Duomo Termoli – ore 21.00

Incognita occidentale

Democrazia / Economia / Libertà

Intervista a

Milena Gabanelli – Giornalista Corriere della Sera (v)

Cos’è la libertà?

Intervengono

Paolo Boccardelli – Magnifico Rettore Luiss (v)

Antonio Perdichizzi – Fondazione Marea

Stefano Cappellini – Vice direttore La Repubblica

Francesca Sofia – Direttore generale Fondazione Cdp

Selina Zipponi – Avvocata esperta Privacy e Artificial Intelligence compliance

Luce Visco – Presidente Arcigay Molise

Modera Antonello Barone – Ideatore Festival del Sarà – Dialoghi sul futuro

Presentazione del libro

Molise a due voci. Tra denuncia e speranza.

Antonello Barone – Ideatore Festival del Sarà – Dialoghi sul futuro

intervista

Lino Del Cioppo – CEO Key Partner

