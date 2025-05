Prima edizione di Mo.Li.Se. – Mondi Libri Segni: il programma

Appuntamento al 6 all’8 giugno a Campobasso, una festa per l’infanzia e l’adolescenza tra storie, immagini e visioni

CAMPOBASSO – È stato presentato venerdì 23 maggio 2025, nella Sala Consiliare del Comune di Campobasso, il programma della prima edizione di Mo.Li.Se. – Mondi Libri Segni, il festival dedicato alla letteratura e all’illustrazione per l’infanzia e l’adolescenza, ideato da Risguardi ETS in collaborazione con Telos Edizioni.

Un progetto che nasce dal desiderio di portare in Molise un appuntamento capace di celebrare la lettura come esperienza trasformativa, accessibile e condivisa, coinvolgendo ragazze, ragazzi e famiglie nei luoghi simbolo della città. All’incontro hanno partecipato Ilaria Gallace, direttrice artistica del festival e libraia di Risguardi, Luana Astore, fondatrice ed editrice di Telos Edizioni, Maria Luisa Forte, sindaco di Campobasso, Bibiana Chierchia, assessore alle Politiche sociali, e Antonella Presutti, presidente della Fondazione Molise Cultura.

“Campobasso è stata riconfermata ‘città che legge’. È evidente, pertanto, che l’iniziativa ideata dall’associazione Risguardi e dalla casa editrice Telos non poteva che essere accolta con entusiasmo. Essa offre non solo forza al programma comunale, quanto lo arricchisce sia attraverso la promozione di reti con i vari attori del territorio, dalle scuole all’università, sia attraverso la creazione del festival del libro, il primo in città. Ai primi di giugno gli spazi cittadini all’aperto, con un occhio attento al centro storico, saranno anch’essi protagonisti, questa volta grazie ai libri, al festival del libro. Per l’amministrazione comunale è anche qui la festa!” Maria Luisa Forte, sindaco di Campobasso.

Mo.Li.Se. – Mondi Libri Segni si terrà dal 6 all’8 giugno, quando Campobasso si trasformerà in un laboratorio creativo a cielo aperto. Incontri con autori, illustratori e illustratrici, letture disegnate, laboratori artistici, spettacoli musicali, incontri nelle scuole, mostre, firmacopie, workshop e una suggestiva passeggiata letteraria animeranno il centro cittadino, tra Piazzetta Palombo, Circolo Sannitico, Auditorium ex-GIL, Bibliomediateca, Libreria Risguardi e lo Spazio Sfuso. Ma non è tutto, perché il festival nasce come un progetto diffuso e itinerante che toccherà ogni anno anche altri paesi della regione grazie al contributo delle amministrazioni locali: la prossima tappa, il 19 e 20 luglio, sarà Ripalimosani, a cui seguirà Pietracatella in settembre.

UN WEEKEND RICCO DI EVENTI E OSPITI DI GRANDE RICHIAMO

Un weekend ricco di eventi e ospiti di grande richiamo preceduto da un’anteprima il 3 giugno presso il Samnium Innovation Hub di Dimensione, main sponsor privato di Mo.Li.Se. con Nicola Mastronardi. L’autore di Viteliù, epica opera sull’epopea dei Sanniti, incontrerà le classi e il pubblico. Arriveranno poi a Campobasso grandi nomi nel panorama della letteratura per ragazzi, come Manlio Castagna, autore bestseller ed esperto di cinema, che nella mattinata di venerdì 6 giugno coinvolgerà gli studenti in un dibattito sui 116 film da vedere prima dei 16 anni (Mondadori) e nel pomeriggio terrà due eventi aperti a tutti in Piazzatta Palombo incentrati su Di fuoco e di seta (Mondadori) e Draconis Chronicon (Mondadori).

Lo scrittore Michele D’Ignazio, autore amato da bambini e insegnanti per la sua carica emotiva e creativa, sarà protagonista di letture e incontri sui libri che lo hanno reso popolare, pubblicati da Rizzoli: Storia di una matita, Il mio segno particolare, Fate i tuoni. Un’altra presenza di assoluto rilievo sarà quella di Teresa Porcella, voce eclettica e raffinata della letteratura per l’infanzia, che ha in serbo per bambini, ragazzi e adulti, reading, letture disegnate, laboratori poetici, passeggiate letterarie e una mostra laboratorio. I libri che scandiranno i suoi interventi saranno Filo Filo d’ombra (Sabir Editore), i volumi della serie fantastica 147 mostro che parla! editi da Telos edizioni e Dillo! (Telos edizioni), che la vedrà impegnata in un viaggio tra parola e immagine in dialogo con Gusti, illustratore di fama internazionale, che sabato 7 giugno terrà anche un workshop per famiglie al Circolo sannitico.

L’affermata scrittrice Annamaria Piccione, firma di numerosi testi pubblicati con le maggiori case editrice italiane e maestra nell’adattamento dei classici, racconterà ai bambini e alle bambine Piccole donne, I miti e Le favole della tradizione (Mondadori). Grande attesa anche per Daniela Pareschi, artista poliedrica, che proporrà ai piccoli partecipanti letture e laboratori originali ispirati ai suoi incredibili albi illustrati Strano, Animali bellissimi e Quello che (non) vedo, editi da Il Barbagianni e per la talentuosa fumettista Fiamma, autrice esordiente di Nodi (Bao Publishing). Fra gli ospiti da non perdere in questa prima edizione, Giovanni Colaneri, rinomato illustratore molisano e Children’s Laureate italiano 2025, che ha firmato il logo e il manifesto del festival, e che sarà al centro di una mostra personale e di indimenticabili laboratori ispirati a Blob (Hopi edizioni), Lilou (Raum Italic), La serra (Carthusia).

Il festival vedrà inoltre la partecipazione di Milena Tancredi, responsabile della Biblioteca dei Ragazzi de la Magna Capitana di Foggia e direttrice artistica di Buck, Festival della letteratura per ragazzi di Foggia, che condurrà un affascinante percorso tra i libri e l’identità e presenterà la nuova guida Nati per Leggere. La manifestazione accoglierà anche il magnifico spettacolo musicale TinoTino TinoTina TinoTinTinTin, a cura dell’Atelier Elisabetta Garilli, e momenti dedicati al dialogo tra musica e narrazione, grazie a Idb reWorKs & radio/altriSuoni e al dj set Holly & Benji. Completano il programma il saggio con le bambine e i bambini della classe di scrittura creativa ACT e una riflessione sul partenariato pubblico-privato e cultura dal titolo Approfondimenti. CoopXaree.

L’identità sarà il filo conduttore di questa prima edizione. Un tema profondo e necessario, che attraversa le storie e si riflette nei percorsi di crescita. L’identità è un viaggio: si costruisce nel tempo, si plasma nei legami, si riconosce negli sguardi degli altri.

Mo.Li.Se. – Mondi Libri Segni è stato anticipato da “Aspettando il Festival”, un ciclo di seminari formativi per studenti universitari, docenti e operatori del settore, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi del Molise e curato da Luana Astore, che ha inaugurato il 27 marzo 2025 e che si concluderà giovedì 5 giugno. Tra le tematiche affrontate: la storia e la diffusione della letteratura per l’infanzia, l’accessibilità e l’inclusione nei libri per ragazzi, la progettazione editoriale, la poesia nei libri per bambini. I relatori sono nomi di riferimento nel settore della letteratura per l’infanzia e l’adolescenza quali Roberta Favia, Emanuele Ortu, Teresa Porcella, Luana Astore, Rossella Andreassi, Valeria Viola, Prof. Alberto Barausse, Prof.ssa Chiara Lepri (per info e iscrizioni: molisefestival@gmail.com, Luana Astore: 3382815790).

Mo.Li.Se. – Mondi Libri Segni è ideato e organizzato da Risguardi ETS in collaborazione con Telos Edizioni. Il festival ha il contributo e il patrocinio di: Comune di Campobasso – Campobasso Città che legge, Centro per il libro e la lettura – Fondazione Banco di Napoli, Università degli studi del Molise, Fondazione Molise Cultura. Main sponsor: Dimensione. Sponsor: Lega coop Molise, Reale Mutua Assicurazioni, Coriolis e Mail Boxes etc. Main partner: Simposio Ripa, Act – Arti Cinema Teatro, Inflazione Caotica (responsabile del gruppo di volontari), Nati per leggere Molise, Bibliomediateca comunale di Campobasso. Partner culturali: Associazione Scioglilibro, Mamma Lingua, Legambiente Molise, Consulta femminile del Comune di Campobasso, Nidò micronido musicale, ordine dei giornalisti del Molise, Centro Studi Cooperativo Molisano, Osservatorio Repressione, ULI – Unione Lettori Italiani, Just mo’ cooperativa culturale. Con il patrocinio morale di SIAE e UNICEF. Festival amici di Mo.Li.Se: Lettera 423 di Isernia, LibrOrchestra, Molise Cinema, Book festival di Foggia. Radio ufficiale del Festival Mo.Li.Se: Disisradio. Colonna sonora a cura di radio altriSuoni e Idb reWorKs.

Il progetto è anche su una piattaforma di crowdfunding italiana (Produzioni dal basso) dove è possibile partecipare alla raccolta fondi per sostenere il festival e le tante iniziative collegate.

Chi crede nella forza della lettura può contribuire concretamente alla realizzazione di questa prima edizione, aiutando a costruire un evento culturale diffuso e partecipato.