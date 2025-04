Prima riunione della Giunta Regionale del CONI Molise 2025/2028

REGIONE – La Giunta Regionale del CONI Molise, eletta per il Quadriennio Olimpico 2025-2028, si è riunita per la prima volta per la seduta di insediamento. Il nuovo esecutivo, eletto dal Consiglio Regionale del CONI nel corso dell’Assemblea Elettiva Ordinaria, è composto dal Presidente Benito Ferdinando Suliani; dai componenti Gennaro Niro, Piero Di Cristinzi e Riccardo Tesone in rappresentanza delle Federazioni Sportive Nazionali; Amelia Mascioli in Rappresentanza dei Tecnici; Giuseppe Erra in Rappresentanza degli Atleti; Gabriella Di Berardo per le Discipline Sportive Associate; Michele Falcione per gli Enti di Promozione Sportiva. Il primo provvedimento adottato dalla nuova Giunta, su proposta del Presidente, è stata l’individuazione dei due vicepresidenti: Amelia Mascioli in qualità di Vicepresidente Vicario e Gennaro Niro come Vicepresidente Ordinario.

L’organigramma dirigenziale della Struttura Territoriale è stato completato con le nomine del Presidente relative ai due Delegati Provinciali: Giuseppe Formato per la provincia di Campobasso e la riconfermata Elisabetta Lancellotta per la provincia Isernia. Tali figure, primi capisaldi della nuova governance, che sarà integrata con la nomina dello staff tecnico, unitamente al Consiglio Regionale del CONI Molise, perseguiranno, con condivisione e lavoro, l’opera votata alla crescita dello sport molisano.

Ogni dirigente, i riconfermati e i nuovi con diverse esperienze pregresse e attuali, è consapevole del valore rivestito dallo sport in tutti gli aspetti educativi e formativi, quale azienda educativa al pari della famiglia e della scuola.