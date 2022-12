ISERNIA – “Oggi le prime nevicate in Alto Molise. Vi ricordiamo sempre di guidare con prudenza, di controllare le condizioni del veicolo prima di affrontare un viaggio, di non mettervi alla guida se avete bevuto. In occasione delle imminenti festività natalizie, per viaggiare in sicurezza e conoscere il Piano Neve con itinerari alternativi, previsioni metereologiche e consigli utili consultate le informazioni di Viabilità Italia”.

E’ ciò che consiglia, in una nota, la polizia di Isernia.