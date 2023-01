Primo incontro istituzionale tra il Presidente Toma e il Prefetto di Isernia

CAMPOBASSO – Primo incontro istituzionale tra il Presidente della Regione Molise Donato Toma e il Prefetto di Isernia Franca Tancredi che ha assunto l’incarico da una settimana. L’autorità governativa è stata ricevuta nel pomeriggio a palazzo Vitale. Diverse le tematiche affrontate, il Presidente Toma ha assicurato la massima collaborazione da parte dell’istituzione Regione.

“L’incontro è stato molto cordiale e positivo – ha detto il Toma – C’è la consapevolezza, condivisa, dell’importanza di un ottimo rapporto sinergico tra le istituzioni rappresentate. Il lavoro dei Prefetti è di straordinaria rilevanza per la collettività, non solo nell’attività di controllo del territorio e per la sicurezza dei cittadini, ma anche per dare risposte efficaci e immediate qualora le circostanze lo richiedessero. Auguro buon lavoro alla dottoressa Tancredi – ha concluso Toma – con l’auspicio di un costante e proficuo confronto nell’interesse dei molisani”.