Primo maggio, pienone a Termoli tra spiaggia e musica

TERMOLI – Pienone a Termoli per il primo maggio. La giornata ha visto l’arrivo dei primi turisti in spiaggia, musica per ogni età a partire dalle 18. Sul lungomare nord il raduno nazionale di tuning con le auto in esposizione dalla mattina. Gli stabilimenti già aperti hanno fatto la differenza.

“Abbiamo lavorato bene con i villeggianti giornalieri e stagionali – dichiara il presidente del Sib Molise Domenico Venditti – I lidi già pronti hanno visto impegnati dai 15 ai 20 ombrelloni solo con gli ospiti della giornata. Anche i ristoranti sono stati affollati”. Nel pomeriggio in tanti lungo le vie del centro cittadino per seguire i vari mini concerti delle band e dj lungo Corso Nazionale, Via XX settembre e Piazzetta Marconi. I più piccoli hanno preso d’assalto i giochi installati in Piazza Monumento.