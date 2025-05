Profumo di Primavera, l’Istituto per l’Agricoltura celebra l’arrivo della bella stagione

CAMPOBASSO – Festeggiamo insieme l’arrivo della bella stagione nella scuola più verde della città. L’Istituto Professionale per l’Agricoltura ha organizzato per martedì 13 maggio, dalle ore 9.30 alle ore 16, la “Festa di Primavera”, un evento che prevede laboratori didattici, esposizione di prodotti locali e macchine agricole, musica, food and drinks.

L’iniziativa rientra nell’ambito di “Agrimolitour”, seconda edizione dell’evento itinerante promosso dalla Rete Regionale degli Istituti Agrari del Molise, supportato dall’Ufficio Scolastico Regionale, per valorizzare le peculiarità degli Istituti Agrari locali e promuovere le produzioni di eccellenza e le innovazioni in campo agrario ed enogastronomico.