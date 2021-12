Progetto P.R.I.S.M., presentazione dei risultati raggiunti a Campobasso

CAMPOBASSO – Martedì 28 dicembre, alle ore 10.00, presso l’Hotel San Giorgio a Campobasso, si terrà la presentazione dei risultati raggiunti nell’ambito del progetto P.R.I.S.M. (Project Registry for Integration Services Management) di cui il Comune di Campobasso è capofila.

Interverranno, insieme all’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Campobasso, Luca Praitano, e al dottor Vincenzo De Marco, dirigente del settore Politiche Sociali del Comune di Campobasso, i rappresentanti dei diversi partner di progetto, ovvero: ASSeL – Assistenza e Lavoro Cooperativa Sociale, Società Cooperativa Sociale ARES Sociale, Atlante Cooperativa Sociale, Ambito Territoriale Sociale di Larino, Regione Molise.

L’obiettivo generale del progetto P.R.I.S.M., cofinanziato da Unione Europea e Ministero dell’Interno a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2.Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo nazionale ON 3 – Capacity building – lettera j) Governance dei servizi – Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi servizi socioassistenziali, avente durata 24 mesi, è il sostegno organizzativo ed operativo ai servizi/operatori pubblici per rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti appartenenti a nuclei familiari monoparentali con minori a carico o a famiglie in condizione di particolare disagio con minori, che non godono più dell’accoglienza.