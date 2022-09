Programma Teens for Climate Hack 2 a Campobasso 2022

CAMPOBASSO – Teens for Climate Hack è la maratona progettuale organizzata dall’Istituto di Istruzione Superiore “Pertini-Montini-Cuoco”, in collaborazione con il Comune di Campobasso, in programma in città da martedì 27 al 30 settembre.

All’evento partecipano gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del capoluogo e dintorni che si confronteranno sui temi dei cambiamenti climatici e delle città e comunità sostenibili.

GIORNO 1 – 27.09.2022

h.08,30 Accoglienza e accrediti presso Fondazione Molise Cultura (Ex-Gil), via Milano, 15 Campobasso

h.09,00 Apertura Teens For Climate Hack 2 Campobasso (auditorium Ex-Gil)

● Saluti istituzionali:

– Sindaco Campobasso

– Dirigente Scolastico IIS Pertini-Montini-Cuoco prof. Umberto Di Lallo

– USR/USP

● TEENS FOR CLIMATE HACK 2 CAMPOBASSO: lancio e presentazione del 2° Hack/MAB degli studenti delle Scuole Secondarie di 1° grado di Campobasso sui temi del turismo sostenibile, della promozione della cultura e dei prodotti locali e delle città e comunità sostenibili, a cura del prof. Mario Ferocino (esperto/formatore in metodologie didattiche innovative CBL)

● Intervento prof.ssa Gemma Pucci (Liceo Pitagora Rende (CS) (esperta/formatrice in metodologie didattiche innovative CBL) sul tema dell’educazione alla bellezza

● Intervento esperti Associazione Noirexist Campobasso (fumetti)

h.10,30 Trasferimento presso la sede della Casa della Scuola E. D’Ovidio di via Roma in Campobasso e insediamento team in stanze e tavoli di lavoro assegnati nella Galleria di Arte Moderna e Contemporanea della città

h.11,00 Inizio lavori – Start Hacking!

h.13,30 Sospensione lavori e pranzo.

h.14,30 Ripresa lavori

· Intervento prof. Luca Belotti (?) (Liceo “D. Crespi” di Busto Arsizio – formatore CBL, esperto di mappatura percettiva e compartecipata dei territori)

· Visita nuovo Info point turistico comune di Campobasso

h.15,30 Mappatura emotiva e sensoriale della città di Campobasso con la collaborazione (dell’associazione “Centro Storico Campobasso”)

h.18,00 Chiusura 1^ giornata

GIORNO 2 – 28.09.2022

h.08,30 Ripresa lavori presso la sede della Casa della Scuola E. D’Ovidio di via Roma in Campobasso

h.09,00 Partenza dei teams in bus per i siti extracittadini da mappare (comuni di Jelsi (Mufeg) – Matrice – Petrella Tifernina)

h.09,30 Accoglienza dei teams nelle sedi di destinazione e inizio mappatura emotiva e sensoriale con la collaborazione di associazioni locali

h.12,30 Sospensione lavori e pranzo al sacco

h.13,30 Partenza in bus e ritorno a Campobasso

h.14,30 Casa della Scuola E. D’Ovidio di via Roma in Campobasso – ripresa lavori in team

h.17,30 Chiusura 2^ giornata

GIORNO 3 – 29.09.2022

h.08,30 Ripresa lavori presso la sede della Casa della Scuola E. D’Ovidio di via Roma in Campobasso con il tutoraggio degli studenti Mab/Class del Pertini, Associazione Noirexist Campobasso (fumetti), prof. Luca Belotti (?) e prof.ssa Gemma Pucci.

h.12,30 Chiusura 3^ giornata

GIORNO 4 – 30.09.2022

h.08,30 Ripresa lavori presso la sede della Casa della Scuola E. D’Ovidio di via Roma in Campobasso

h.10,45 Consegna lavori

h.11,00 Trasferimento presso Fondazione Molise Cultura (Ex-Gil), via Milano, 15

h.11,30 Auditorium Ex-Gil – Presentazione finale delle proposte progettuali e proclamazione dei vincitori

h.12,30 Saluti e chiusura

n.b.= Il programma è suscettibile di variazioni in ordine alle disponibilità dei siti e ai protocolli di accoglienza delle autorità

– Ideazione e organizzazione a cura del prof. Mario Ferocino