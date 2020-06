Psicoterapia psicoanalitica, scuola specializzazione per medici e psicologi

POZZILLI – A fronte di una moltitudine di scuole di psicoterapia pensate principalmente per la formazione post-laurea degli psicologi, Psicomed mira anche a completare la formazione scientifica e clinica di medici specializzandi o specialisti in neurologia, psichiatria, neuropsichiatria infantile o medicina fisica e riabilitazione, generalmente poco o per nulla preparati in psicoterapia nelle rispettive scuole di specializzazione mediche. Psicomed si propone di contribuire allo sforzo che prova a collocare sempre più radicalmente la pratica della psicoterapia nel contesto della clinica orientata scientificamente e alla formazione degli psicoterapeuti di domani, medici o psicologi.

Psicomed pone particolare enfasi nello studio e nel trattamento dei disturbi mentali che compaiono in comorbidità con le malattie neurologiche e dei disturbi neurologici di origine funzionale, che rappresentano condizioni cliniche in cui l’incontro tra neurobiologia e mente si realizza in modo esemplare. L’indirizzo clinico scelto per la Scuola, la psicoanalisi lacaniana, ha dimostrato in questi ultimi anni una grande vitalità e una capacità unica di dialogare con la scienza e con altri campi del sapere.

Per la composizione del proprio corpo docente, Psicomed ha attinto ampiamente tra quei professionisti con doppia competenza, di psicologi psicoanalisti o psicoterapeuti e di medici psichiatri, neurologi o neuropsichiatri infantili. Il progetto nasce anche come risposta all’esigenza avvertita, tanto nei reparti ospedalieri che nei centri clinici, di psicoterapeuti in grado di dialogare con le altre figure cliniche all’interno di équipe multidisciplinari.

Psicomed ha ottenuto il patrocinio delle seguenti società scientifiche nazionali: Società Italiana di Neuroscienze (SINS), Società Italiana di Psicofisiologia e Neuroscienze Cognitive (SIPF), Associazione Italiana di Neuroimmunologia (AINI), Società Italiana Riabilitazione di Alta Specializzazione (SIRAS), Società Italiana di Riabilitazione Neurologica (SIRN).

A CHI È RIVOLTA LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

Medici (LM-41/Medicina e Chirurgia), Psicologi (LM-51/Psicologia). Possono iscriversi con riserva alla Scuola anche i laureati non ancora iscritti all’Albo professionale, purché conseguano il titolo di abilitazione all’esercizio della professione entro la prima sessione utile successiva all’effettivo inizio dei corsi.

PSICOMED si rivolge agli psicologi che intendano formarsi in psicoterapia psicoanalitica ma intende anche accostare i giovani medici, specializzandi o specialisti in neurologia, psichiatria, neuropsichiatria infantile o medicina fisica e riabilitazione, alla conoscenza seria e approfondita della psicoterapia e di fornire loro gli strumenti necessari per la sua pratica.

AMMISSIONE

Per richiedere la partecipazione al colloquio attitudinale di ammissione alla Scuola, il candidato dovrà compilare una apposita domanda e inviarla via email, unitamente alla Certificazione di Laurea e di Abilitazione all’esercizio della Professione. Dovrà inoltre inviare il proprio Curriculum degli Studi e Professionale. Sulla base della documentazione pervenuta, la Segreteria provvederà alle convocazioni dei candidati idonei per sostenere l’esame di ammissione, consistente in un colloquio orale e nella valutazione dei titoli. I punteggi ottenuti saranno sommati per l’ottenimento della graduatoria finale.

CRITERI

La procedura di selezione prevede i seguenti criteri preferenziali:

Elevata motivazione;

Preparazione individuale. Verranno considerati titoli preferenziali esami o tesi di laurea attinenti al programma di insegnamento della Scuola, nonché eventuali corsi o pubblicazioni scientifiche.

Tali valutazioni saranno effettuate da una Commissione interna di Docenti.

COMPATIBILITÀ

L’iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia è compatibile con il contemporaneo svolgimento di una Scuola di Specializzazione medica o di un Dottorato di Ricerca. È possibile iscriversi contemporaneamente alla Scuola di Specializzazione PSICOMED e al Master di secondo livello dell’Università Tor Vergata in Neuropsicoimmunologia sperimentale e clinica le cui lezioni saranno svolte presso il Polo Didattico dell’IRCCS Neuromed a Pozzilli (IS).

ARTICOLAZIONE DELLA SCUOLA

La formazione che l’Istituto dispensa si attua secondo il modello psicoanalitico lacaniano e si compone, essenzialmente, di un lavoro di preparazione teorica e di un lavoro clinico. Il tirocinio clinico può essere effettuato presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati convenzionati, italiani o europei, che operano nell’ambito socio-sanitario. La formazione clinica presso l’IRCCS Neuromed sarà prevalentemente svolta nel Centro clinico per la cura dei disturbi neurologici funzionali e dei sintomi mentali delle malattie neurologiche. Il piano formativo di PSICOMED prevede insegnamenti ad alta specializzazione, finalizzati all’acquisizione delle competenze teoriche e pratiche necessarie per l’esercizio della psicoterapia a orientamento psicoanalitico. I moduli didattici sono affidati a psicoterapeuti, psicoanalisti, psichiatri, neurologi, professori universitari, neuroscienziati e clinici esperti. Nell’insieme, il corpo docente di PSICOMED vanta migliaia di pubblicazioni nazionali e internazionali.

La durata complessiva della Scuola è di 4 anni, con obbligo di frequenza al 70% delle 500 ore previste annualmente. Ogni anno accademico è articolato in 350 ore di didattica e 150 ore di tirocinio.

Attività didattica (per ciascun anno):

11 Week-end;

Tirocini, Training pratico-clinico, Attività di tutoraggio, Discussioni cliniche, Webinar;

Convegno annuale della Scuola;

Approfondimento di un tema di interesse specifico per la produzione dell’elaborato finale.

QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota annuale è di € 3500,00 (esente IVA), pagabile in tre rate.

INFO E CONTATTI

Sede delle attività didattiche: Polo Didattico dell’IRCCS NEUROMED (Pozzilli, IS)

E-mail: psicomed@neuromed.it

Sito web: www.psicomed.neuromed.it

Tel. 0865.915407

NUMERO DI ALLIEVI PER ANNO DI CORSO

È ammesso un numero massimo di 20 iscritti per anno.

DIPLOMA

Ogni anno sono previste prove di profitto intermedie ed esami finali di accesso all’anno successivo. Con il superamento della prova finale la Scuola rilascia un Diploma di Specializzazione valido su tutto il territorio nazionale per esercizio della psicoterapia, con la qualifica di Psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico.

EQUIPOLLENZA DEL TITOLO

La Legge del 29 dicembre 2000, n. 401 (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2001) – articolo 2 comma 3, sancisce che “Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti Scuole di Specializzazione universitarie e deve intendersi valido anche ai fini dell’inquadramento nei posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia.”

LINK BROCHURE: https://www.neuromed.it/wp-content/uploads/2020/06/brochure-psicomed.pdf