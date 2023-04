PSR 2023/2027, incontro conclusivo a Campobasso il 24 aprile

CAMPOBASSO – Si terrà lunedì 24 aprile, alle ore 10:30 presso la sala conferenze dell’Ex GIL di Campobasso, l’ultimo degli incontri di presentazione del Complemento di Programmazione dello Sviluppo Rurale 2023/2027 della Regione Molise. Dieci tappe, in altrettanti Comuni molisani, per illustrare le opportunità che i nuovi fondi comunitari offrono agli imprenditori agricoli per migliorare le proprie aziende e per rivitalizzare tutto il tessuto economico legato al comparto agroalimentare.

“Abbiamo deciso di concludere il nostro ciclo di incontri a Campobasso per consentire ai comuni limitrofi di partecipare – ha sottolineato l’assessore alle politiche agricole, Nicola Cavaliere – al fine di comprendere a pieno le potenzialità di uno strumento come il PSR 2023/2027 per la crescita del nostro territorio e delle nostre aziende. Sono soddisfatto della risposta che abbiamo avuto in termini di interesse e partecipazione, segno di una volontà dei nostri imprenditori al miglioramento continuo”.