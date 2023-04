PSR Molise 2023/2027: incontri a Frosolone e Larino

Al via il ciclo di incontri sul territorio per illustrare le opportunità della nuova programmazione, prime date il 4 e 5 aprile

LARINO – Al via il ciclo di incontri territoriali organizzati dall’assessorato alle politiche agricole della Regione Molise con le prime due tappe, rispettivamente a Frosolone (IS) martedì 4 Aprile, alle ore 19 presso l’Ostello della Gioventù, e a Larino (CB) mercoledì 5 Aprile, alle ore 18:30 presso il Cinema Teatro Risorgimento.

Nel corso degli incontri saranno illustrati, dal coordinatore dell’Assistenza Tecnica del PSR Molise Pierluigi Milone, gli strumenti e le opportunità del Completamento di Programmazione per lo sviluppo delle aree rurali nel periodo 2023/2027.

“Si tratta di preziose occasioni di incontro e confronto con gli imprenditori dell’Alto e Basso Molise – ha precisato l’assessore Nicola Cavaliere – con le organizzazioni agricole e le istituzioni per ragionare sulle priorità e le linee d’intervento del nuovo strumento di programmazione regionale e fare il punto sulle risorse e sulle ricadute per il territorio, le imprese e il comparto agroalimentare molisano. Oltre a Frosolone e Larino, organizzeremo altri incontri su tutto il territorio regionale per dare modo agli imprenditori molisani di essere informati e di partecipare in modo consapevole ai bandi della Nuova Programmazione”.

Per restare aggiornati sui prossimi incontri territoriali è possibile consultare il sito del PSR Molise all’indirizzo: psr.regione.molise.it