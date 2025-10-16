Raccolta beni di prima necessità al Centro del Molise sabato 18 ottobre

CAMPOBASSO – Anche quest’anno lo Spazio Conad presso il Centro Commerciale “Centro del Molise” ha messo a disposizione uno spazio di raccolta beni di prima necessità da destinare all’Emporio solidale “La Bottega di Antonietta”. aperto presso la Casa degli Angeli grazie alla collaborazione tra Caritas Diocesana di Campobasso–Bojano e Comune di Campobasso.

L’emporio solidale fornisce quotidianamente un piccolo aiuto ad un crescente numero di famiglie, con l’obiettivo di contrastare lo stato di indigenza e garantire beni alimentari essenziali. La raccolta avverrà il prossimo sabato 18 ottobre dalle 9 alle 21, con addetti dell’Emporio e volontari, ed è finalizzata a raccogliere prodotti di prima necessità e non deperibili quali: pasta, riso, biscotti, fette biscottate, scatolame tonno, carne in scatola, pelati, piselli, fagioli, lenticchie, latte uht, confetture, olio, legumi secchi, zucchero, farina, prodotti per bimbi biscotti prima infanzia, omogeneizzati.