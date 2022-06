Raccolta differenziata nella “zona 1” del quartiere Vazzieri

CAMPOBASSO – Oggi, 14 giugno, parte la raccolta differenziata nella prima area del quartiere di Vazzieri. Nei giorni scorsi, infatti, si è conclusa la distribuzione a domicilio dei contenitori e la SEA Spa è pronta ad avviare come stabilito dal Piano industriale il nuovo servizio che permetterà di incrementare la qualità e la quantità di raccolta differenziata, tenuto altresì conto delle aree di raccolta individuate congiuntamente con gli utenti nel corso dell’ultimo trimestre.

Oltre alla pagina Facebook e agli strumenti informativi distribuiti insieme al kit di raccolta e al sito web Sea, come valido e potente alleato dei cittadini per una raccolta di qualità è attiva la App Junker, un’applicazione che scaricata sul proprio smartphone permette di svolgere una raccolta differenziata senza errori.

Oltre a essere disponibile in 10 lingue, infatti, la App junker permette di riconoscere in quale contenitore deve essere conferito ogni rifiuto, permette di avere sempre a portata di mano il calendario di raccolta (ed è disponibile una funzione che invia un messaggino che indica cosa esporre), e numerose altre funzioni consentiranno ad ogni cittadino di svolgere una raccolta differenziata perfetta.

“L’obiettivo della raccolta differenziata è quello di diminuire la produzione di Secco residuo non differenziabile, quella frazione che finisce in discarica e che i cittadini pagano per lo smaltimento e che a Campobasso rimane una frazione molto alta che deve essere necessariamente ridotta. Per farlo oltre al sistema migliore di raccolta (la porta a porta) mettiamo a disposizione dei cittadini i migliori strumenti di comunicazione” – spiega l’amministratore unico SEA Spa Stefania Tomaro.

Le vie interessate al nuovo avvio sono: Via Pirandello, Via Scardocchia, Via Gazzani (tratto Unimol/CUS Molise), Via Ungaretti, Via Fraticelli, Via Fusco, Via Carducci, Via Alfieri, Viale Manzoni, Via Svevo, Via Deledda, Via Nievo, Via Verga, Via Leopardi.

“Siamo orgogliosi di essere arrivati a tale traguardo nonostante gli inconvenienti trovati sul nostro cammino – continua l’Amministratore Unico. – La SEA, società pubblica a servizio della collettività, ha portato avanti un’attenta pianificazione sia tecnica, offrendo ai residenti di Vazzieri un modello efficiente di servizio, sia operativa: distribuendo i contenitori direttamente a domicilio, comunicando direttamente coi cittadini le modalità di raccolta, pianificando con gli amministratori condominiali le migliori modalità di conferimento già da tre mesi”.

Nel frattempo, le squadre di consegna hanno avviato la distribuzione dei contenitori nelle altre vie di Vazzieri interessate, tra poche settimane, al completamento del sistema di raccolta porta a porta nell’intero quartiere.