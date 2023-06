Rally di San Martino di Castrozza, sesto posto per Testa e Inglesi

Al Rally di San Martino di Castrozza, valido per il Campionato italiano rally asfalto, sesto posto della generale per Giuseppe Testa ed Emanuele Inglesi

Il fine settimana che è appena trascorso ha regalato nuovi importanti risultati alla scuderia RO racing. A Biella al 12° Rally Lana Storico, valido per il Campionato italiano rally auto storiche, Lucio Da Zanche e Maurizio Barone, dopo un bellissimo duello per la vittoria finale, hanno condotto la loro Porsche 911 Rs del Secondo Raggruppamento seguita dalla Pentacar al secondo posto della classifica generale e di categoria. Il driver valtellinese sulle difficili prove piemontesi ha sfoderato una prestazione maiuscola che lo ha condotto ad un passo dalla vittoria finale. La sorte invece non è stata dalla parte di Natale Mannino e Giacomo Giannone. I due leader della classifica di Terzo Raggruppamento, dopo aver occupato la seconda posizione di Raggruppamento hanno dovuto faticare non poco per vedere il palco d’arrivo. I due palermitani hanno, infatti, concluso le ultime prove con il cambio della loro Porsche 911 Sc, seguita da Guagliardo, bloccato in terza marcia. Nonostante gli inconvenienti meccanici, Mannino e il suo navigatore sono ugualmente riusciti a conservare l’ottava piazza della generale e la terza di raggruppamento, un risultato che vale oro in termini di classifica di campionato.

In Trentino Alto Adige al Rally San Martino, valido per il Campionato italiano rally asfalto, Giuseppe Testa ed Emanuele Inglesi, hanno portato, nonostante un set up non ottimale nel primo giro di prove, la loro Skoda Fabia Evo gommata Pirelli e allestita dalla factory veneta della Delta Rally, al sesto posto della classifica generale.

In Sardegna l’eclettico Sergio Farris si è imposto nell’edizione del ritorno della salita San Gregorio Burcei. Il forte pilota sardo ha centrato un nuovo successo assoluto della sua splendida carriera, a bordo di una Wolf Thunder GB07 della classe E2SS.

In Puglia all’undicesimo Slalom dei Trulli-Monopoli, valido per il Campionato italiano slalom, Angelica Giamboi è stata costretta al ritiro per noie al motore della sua Fiat X1/9, Ignazio Bonavires ha centrato, a bordo della sua Peugeot 106 Racing Start Plus 1600, un nuovo importante successo di Gruppo e di classe e Mario Radici, con la sua Renault Clio Williams, ha primeggiato nella classe N2000.

In Calabria alla quarantaquattresima Cronoscalata Santo Stefano Gambarie, valida per il Trofeo italiano velocità della montagna Girone Sud, Gabriele Mauro, con la sua Porsche 997 GT3, ha centrato un nuovo successo di categoria.